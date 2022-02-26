السبت 26 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تشاووش أوغلو: دعوة بوتين الجيش الأوكرانى إلى تولى السلطة «خاطئة وغير مقبولة»

بوتين
بوتين

استغرب وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القوات المسلحة الأوكرانية إلى "تولي السلطة" في كييف، واصفا إياها بأنها "خاطئة وغير مقبولة".

 

و قال في تصريح لقناة "NTV"، إن "تركيا تعارض الإطاحة بالحكومات المنتخبة بأساليب غير ديمقراطية وتدعم الحكومات المنتخبة ديمقراطيا، وتقف بجانب الشرعية".

 

وأضاف: "الشعب الأوكراني هو من يقرر من سيتولى الحكم في بلاده".

 

وأكد تعليقا على مطالبة أوكرانيا بإغلاق المضائق التركية أمام السفن الروسية، أن "أنقرة تحترم دائما القانون الدولي وتمتثل للاتفاقيات التي هي طرف فيها، وبينها اتفاقية (مونترو) الخاصة بالمضائق التركية، دون الكيل بمكيالين".

 

وتسمح معاهدة "مونترو" للمضائق البحرية الموقعة عام 1936 بمرور السفن الحربية التابعة للدول غير المشاطئة للبحر الأسود، من مضيقي الدردنيل والبوسفور، بشرط إشعار تركيا بالمرور قبل 15 يوما، والبقاء في البحر الأسود لمدة لا تتجاوز 21 يوما.

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وائل لطفي

النخبة والناس

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