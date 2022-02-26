السبت 26 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أرقام كورونا بالجزائر : ١٠٣ إصابات جديدة و٣ حالات وفاة

كورونا بالجزائر
كورونا بالجزائر

شهدت الحصيلة اليومية لفيروس كورونا بالجزائر انخفاضًا جديدا، حيث سجلت وزارة الصحة الجزائرية، ١٠٣ إصابات، و٣ حالات وفاة، فيما تماثل ٦٩ مريضا للشفاء.


وأوضحت "الصحة" الجزائرية، في بيان لها، أن إجمالي الحالات المصابة بلغ ٢٦٤ ألفا و٧٠٦ حالات، من بينها ١٠٣ حالات إصابة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء ١٧٧ ألفا و٢٧٧ شخصا .


وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ ٦ آلاف و٨٢٣ حالة ، فيما يتواجد حاليا ١٨ مريضا في العناية المركزة.


كما نوهت إلى أن ٢٧ ولاية، من أصل ٥٨، لم تسجل أي حالة خلال ال24 ساعة الماضية، فيما سجلت ١٩ ولاية أخرى من حالة واحدة إلى 9 حالات، فيما سجلت ولايتان ١٠ حالات فما فوق.


وأوصت "الصحة" الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

 

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وائل لطفي

النخبة والناس

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