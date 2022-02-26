هند وعبد الرحمن يبهران لجنة تحكيم الدوم

اشعل الثنائي هند حسام، وعبدالرحمن عيسي، ابن محافظة الإسماعيلية، مسرح برنامج الدوم بوابة النجوم، بمشهد مؤثر من مسرحية "1980 وانت طالع".

وقالت ليلي علوي: "أنا صدقتكوا برافو بجد، أهم حاجة في الأداء أنه ميتمثلش ويكون من جوا قوي"، وقالت تامر محسن: "عملتوا مشاعر قادرين تفهمومها وبطريقة ذكية، انتوا مثال للموهبة، أوعوا تتخلوا عن حلمكوا ولازم تحاربوا عشان توصلوا لحلمكوا"، وقال المايستروا نادر عباسي: "أنا معجب بيكي يا هند وأنتوا موهوبين جدًا".

برنامج الدوم بوابة النجوم

تجدر الإشارة إلى أن اليوم، بدأ أولى حلقات الأداء الكامل، من برنامج "الدوم" بوابة النجوم، والتي ستنتهي بتواجد 5 متسابقين فقط، اثنين من فئة التمثيل، و2 من فئة الغناء، وواحد فقط من فئة التقديم الإذاعي.

وبدأ أولى حلقات الأداء الكامل، من برنامج "الدوم" بوابة النجوم، والتي ستنتهي بتواجد 5 متسابقين فقط، اثنين من فئة التمثيل، و2 من فئة الغناء، وواحد فقط من فئة التقديم الإذاعي.

وتصدر برنامج "الدوم" مواقع التواصل الاجتماعي بعد اشتعال المنافسة التي شهدت مرحلة اختبار الـ٦٠ ثانية في فئات التمثيل والغناء وتقديم البرامج.

وتصدر برنامج "الدوم" مواقع التواصل الاجتماعي بعد اشتعال المنافسة التي شهدت مرحلة اختبار الـ60 ثانية في فئات التمثيل والغناء وتقديم البرامج.

وتشهد المرحلة الثانية من برنامج الدوم تحديًا جديدًا للمتسابقين وهي مرحلة المفتاح الذهبي والتي سيمنح لهم مساحة أكبر من أجل إبراز موهبتهم أمام الجمهور ولجنة التحكيم الجديدة والتي ستستمر على مدار 5 حلقات لاختيار أفضل 6 مواهب فقط في التمثيل والغناء وتقديم البرامج للوصول للمرحلة النهائية.

برنامج الدوم تطلقه الشركة "المتحدة" للخدمات الإعلامية، ومن تنفيذ شركة "ميديا هب سعدي - جوهر"، وشارك في عضوية لجنة تحكيم فئة التمثيل الفنانة يسرا، المخرج مروان حامد، الفنان عمرو يوسف، وفي فئة الغناء يشارك كل من: «الفنان حميد الشاعري، الشاعر أمير طعيمة، والملحن عمرو مصطفى، أما في فئة البرامج تضم لجنة التحكيم مكونة من الإعلامية القديرة نجوى إبراهيم، والإعلامية لميس الحديدي، والإعلامية چاسمين طه».