كيف تفاعل المصريون مع هاشتاج عودة الطلبة المصريين من أوكرانيا؟

منذ لحظة اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية لم ينس المصريون أبنائهم الطلبة هناك الذين ساقتهم رغبتهم في البحث عن العلم التواجد مصادفة وسط النيران التي قد ينطلق منها حربًا عالمية ثالثة، لتصبح أفئدة ذوي هؤلاء الطلبة فارغة من الخوف عليهم ورسم سيناريوهات ذهنية مؤلمة قد تحدث بأي لحظة لهم.

في «الدستور» رصدنا كيف تفاعل المصريون مع أبنائهم الطلبة المتواجدين بأوكرانيا من خلال هاشتاج رجعوا_الطلبة_المصريين_من _أوكرانيا# مطالبين بعودة هؤلاء الأبناء سريعًا.

حسب أداة تحليل البيانات «track my hashtag» كانت نتيجة التحليل، أنه تم نشر 8 تغريدة وشاركها 8 مغردًا، 632619 ألف مغرد هو عدد الأشخاص الذين وصلوا إلى التغريدات المتفاعلة مع الهاشتاج.



ووصلت نسبة التغريدات التي حللتها الأداة 25%، فيما كانت الردود على تلك التغريدات 62.50%، أما إعادة التغريد وصل إلى 12.5%.



أما بالرصد عن طريق استخدام أداة «social searcher» التي تقوم بتحليل أكثر من 11 من مواقع التواصل الاجتماعي، تصدر موقع «فوكنتاتي» النسبة الأكبر في التفاعل مع «الهاشتاج»، بعدد 72 تغريدة، ثم تلاه موقع «الفيسبوك» بعدد 10 منشور.

وباستخدام أداة «Tweet blinder» حظي إعادة التغريد بالنسبة الأكبر إذ جاء بنسبة 62,5%، يليه بالتساوي كل من التغريدات بالصور واللينكات والتغريدات المكتوبة، والردود على التغريدات بنسبة12.



