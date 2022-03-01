الثلاثاء 01 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات

ريم أبو المكارم تدرب السيدات على فنون الصيانة: «صلحي عربيتك بنفسك»

ريم
ريم

 كلمات استهجان وانتقادات لأتفه الأسباب.. هكذا تتعرضن السيدات يوميا خلال قيادة سياراتهن في الشوارع، وسط نظرة مجتمعية بضعف قدراتهن على  القيادة.

يواجهن صعوبة أكبر عند وقوع عطل في المركبة، قد يتم ابتزازهن من قبل مراكز الصيانة لقلة خبرتهن في أمور الصيانة، لكن ريم أبو المكارم قررت التمرد على هذا الوضع، وأسست قناة على يوتيوب تعلم فيها الفتيات كل ما يلزمهن عن السيارة، طريقة إصلاح الأعطال البسيطة دون الحاجة إلى مراكز الصيانة.
 

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ريم

تقول ريم: "درست هندسة السيارات علشان كده بفهم فيها كويس، لكن زي أي بنت بتتعرض للتنمر في الشارع لو عملت حركة غلط، ودايمًا بسمع كلمة أصلها سواقة حريم".
 

وبدأت في تطوير مشروع إلكتروني صغيرعلى يوتيوب، عبارة عن فيديوهات تعليمية ناتجة عن معرفتها بالعمل الإعلامي المسبق وتقدم فيها محتوى عن السيارات مخصص للسيدات.
 

وبعد عام كامل من الجهد المتواصل، نقلت “ريم” المحتوى إلى صفحة خاصة بها على موقع فيسبوك وأطلقت عليها سواقة حريم، لتتلقى تساؤلات الفتيات عن الأعطال التي تحدث معهن على الطريق، كي تقدم لهن الحل السريع والسحري لإصلاح المركبة بأنفسهن.
 

زاد عدد المتابعات من السيدات وأيضا دخل معهن كثير من الرجال، بدأوا في اصطياد الأخطاء لريم، والتأكيد في التعليقات على أن قيادة السيدات للمراة كارثة يجب تداركها.
 

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ريم

تقول “ريم”: "الرجالة بتدخل في الكومنتات يقولوا على الأخطاء اللي بتعملها الستات على الطريق، و يتريقوا على طريقة نطقي لبعض مكونات الموتور ، و يقولوا إن الميكانيكا ده تخصص رجالي مينفعش ست تشتغله"..لكنها تواجه ولا تبالي،فهى تمتلك داعمين لها وعلى رأسهم رجل، فقد قدم الأب الدعم النفسي والمادي لأبنته لتكمل مشروعها دون الالتفات إلى الإنتقادات حول طبيعة عملها.

السيدات قيادة ريم صيانة السيارات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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