الجمعة 25 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

لجنة تحكيم «الدوم» للمتسابقين علي ونادين: «بينكم كيميا هائلة»

علي ونادين
علي ونادين

ظهر المتسابق علي فايز، والمتسابقة نادين، على مسرح الدوم في "دويتو" بمشهد من مسرحية "الحادثة" للكاتب الكبير الراحل لينين الرملي، ولفتوا أنظار لجنة التحكيم المكوّنة من الفنانة ليلي علوي، والمايسترو نادر عباسي، والمخرج تامر محسن.

وقالت الفنانة ليلي علوي: "إيه اللذاذة دي يا نادين"، وعلّق المخرج تامر محسن: "انا حبيت الكيميا بينكم، متساءلًا عن السبب وراء الكوميديا طوّال الوقت، لترد عليه المتسابقة نادين: "حبينا نجرب سكة بتاعتنا ونطلع حاجة جديدة، من وجهة نظركم"، فيما قال المايسترو نادر عباسي: "انتي كنتي جوا الشخصية قوي، واتبسط بيكي جدًا يا ندي بعلاقة مع علي". 

برنامج الدوم بوابة النجوم

يُجدر الإشارة إلى أن اليوم، بدأ أولى حلقات الأداء الكامل، من برنامج "الدوم" بوابة النجوم، والتي ستنتهي بتواجد 5 متسابقين فقط، اثنين من فئة التمثيل، و2 من فئة الغناء، وواحد فقط من فئة التقديم الإذاعي.

وتصدر برنامج "الدوم" مواقع التواصل الاجتماعي بعد اشتعال المنافسة التي شهدت مرحلة اختبار الـ٦٠ ثانية في فئات التمثيل والغناء وتقديم البرامج. 

وتشهد المرحلة الثانية من برنامج الدوم تحديًا جديدًا للمتسابقين وهي مرحلة المفتاح الذهبي والتي سيمنح لهم مساحة أكبر من أجل إبراز موهبتهم أمام الجمهور ولجنة التحكيم الجديدة والتي ستستمر على مدار ٥ حلقات لاختيار أفضل ٦ مواهب فقط في التمثيل والغناء وتقديم البرامج للوصول للمرحلة النهائية. 

برنامج الدوم تطلقه الشركة "المتحدة" للخدمات الإعلامية، ومن تنفيذ شركة "ميديا هب سعدي - جوهر". 

وشارك في عضوية لجنة تحكيم فئة التمثيل الفنانة يسرا، المخرج مروان حامد، الفنان عمرو يوسف، وفي فئة الغناء يشارك كل من ؛الفنان حميد الشاعري، الشاعر أمير طعيمة، والملحن عمرو مصطفى، أما في فئة البرامج تضم لجنة التحكيم مكونة من الإعلامية القديرة نجوى إبراهيم، والإعلامية لميس الحديدي، والإعلامية چاسمين طه.

برنامج الدوم بوابة النجوم الدوم برنامج بوابة النجوم المتسابق مسرح الدوم لجنة التحكيم

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

الأكثر قراءة

محمد الباز: البعض يتمنى إفلاس مصر وهذا سر الشائعات

بوتين يدعو الجيش الأوكرانى إلى الاستيلاء على السلطة

غدًا.. تشييع جنازة الكردوسى من مسجد آل رشدان بمدينة نصر

استمرار الطقس المتقلب وهطول الأمطار على عروس البحر المتوسط

الرئيس الأوكرانى: بحثت مع بايدن أداء «التحالف المناهض للحرب»

«إحنا عملنا كدا ليه؟».. الرئيس السيسى يوضح سبب إنشاء المحاور (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

طبق فوتشينى ساخن لضحايا الحرب

سارة شريف

الرسالة والمُسيرة

سمر عادل

بعد بدء مرحلة جديدة فى الصراع الروسى الأوكرانى.. ماذا سيكون حال الاقتصاد؟

ماجد حبته

كل شىء هادئ فى كازاخستان

د. داليا مجدي عبدالغني

غُول الميتافيرس

محمد عبدالعزيز

ما أحلى شبابك يا بلادى

مؤمن المحمدي

إعجاز دمنهورى

حسين دعسة

شهوة الذئب الروسى تلوث قائمة الطعام الغربى

صور

أعمال تطوير وتوسعة محور 26 يوليو

جلسة «الإعلام الرياضي» في «الأعلى للإعلام»

صور من أول أيام الدراسة بـ«الترم الثاني»

محطة تل أبيب

المزيد

أوكرانيا تطلب وساطة إسرائيل لوقف الحرب مع روسيا

مسيرة فى حى «الشيخ جراح» بالقدس تضامنًا مع سكانه ضد الاحتلال

الكنيست الإسرائيلى يبحث الاستعدادات لاستيعاب المهاجرين من أوكرانيا