لجنة تحكيم «الدوم» للمتسابقين علي ونادين: «بينكم كيميا هائلة»

ظهر المتسابق علي فايز، والمتسابقة نادين، على مسرح الدوم في "دويتو" بمشهد من مسرحية "الحادثة" للكاتب الكبير الراحل لينين الرملي، ولفتوا أنظار لجنة التحكيم المكوّنة من الفنانة ليلي علوي، والمايسترو نادر عباسي، والمخرج تامر محسن.

وقالت الفنانة ليلي علوي: "إيه اللذاذة دي يا نادين"، وعلّق المخرج تامر محسن: "انا حبيت الكيميا بينكم، متساءلًا عن السبب وراء الكوميديا طوّال الوقت، لترد عليه المتسابقة نادين: "حبينا نجرب سكة بتاعتنا ونطلع حاجة جديدة، من وجهة نظركم"، فيما قال المايسترو نادر عباسي: "انتي كنتي جوا الشخصية قوي، واتبسط بيكي جدًا يا ندي بعلاقة مع علي".

برنامج الدوم بوابة النجوم

يُجدر الإشارة إلى أن اليوم، بدأ أولى حلقات الأداء الكامل، من برنامج "الدوم" بوابة النجوم، والتي ستنتهي بتواجد 5 متسابقين فقط، اثنين من فئة التمثيل، و2 من فئة الغناء، وواحد فقط من فئة التقديم الإذاعي.

وتصدر برنامج "الدوم" مواقع التواصل الاجتماعي بعد اشتعال المنافسة التي شهدت مرحلة اختبار الـ٦٠ ثانية في فئات التمثيل والغناء وتقديم البرامج.

وتشهد المرحلة الثانية من برنامج الدوم تحديًا جديدًا للمتسابقين وهي مرحلة المفتاح الذهبي والتي سيمنح لهم مساحة أكبر من أجل إبراز موهبتهم أمام الجمهور ولجنة التحكيم الجديدة والتي ستستمر على مدار ٥ حلقات لاختيار أفضل ٦ مواهب فقط في التمثيل والغناء وتقديم البرامج للوصول للمرحلة النهائية.

برنامج الدوم تطلقه الشركة "المتحدة" للخدمات الإعلامية، ومن تنفيذ شركة "ميديا هب سعدي - جوهر".

وشارك في عضوية لجنة تحكيم فئة التمثيل الفنانة يسرا، المخرج مروان حامد، الفنان عمرو يوسف، وفي فئة الغناء يشارك كل من ؛الفنان حميد الشاعري، الشاعر أمير طعيمة، والملحن عمرو مصطفى، أما في فئة البرامج تضم لجنة التحكيم مكونة من الإعلامية القديرة نجوى إبراهيم، والإعلامية لميس الحديدي، والإعلامية چاسمين طه.