الجمعة 25 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس الأوكرانى: بحثت مع بايدن أداء «التحالف المناهض للحرب»

زيلينسكي
زيلينسكي

بحث الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، مع نظيره الامريكي جو بايدن العقوبات ضد روسيا وأداء "التحالف المناهض للحرب".

وكتب على "تويتر": "بحثنا للتو مع جو بايدن تشديد العقوبات وزيادة المساعدات الدفاعية لأوكرانيا والتحالف المناهض للحرب.. أعرب عن امتناني للولايات المتحدة على دعمها القوي لأوكرانيا".

من جهته، أشار وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا إلى أنه ناقش عبر الهاتف مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن إمكانية التأثير على بعض الدول الأوروبية التي تشكك في جدوى فصل روسيا عن نظام "سويفت" العالمي.

وعقد رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي اجتماعا طارئا في بروكسل مساء الجمعة، وافقوا فيه على الحزمة الثانية من العقوبات الشخصية والاقتصادية ضد روسيا بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا.

وبين القيود الجديدة نوقشت إمكانية فصل روسيا عن نظام التعامل المصرفي "سويفت".

وأعلن بايدن عدم ضرورة فصل روسيا عن نظام "سويفت" في الوقت الحالي، وشدد على أن "العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ستكون أكثر ضررا".

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم، إن كل العسكريين والمدنيين مستعدون للدفاع عن البلاد.

وأكد المتحدث الرئاسي الروسي دميتري بيسكوف في وقت سابق إن الرئيس فلاديمير بوتين مستعد لإرسال وفد روسي إلى مينسك للتفاوض مع الوفد الأوكراني.

ووفق بيسكوف، فإن الوفد الروسي سيضم ممثلين عن وزارة الدفاع ووزارة الخارجية وإدارة الكرملين.

وأضاف بيسكوف في تصريحات صحفية اليوم: "أعلن زيلينسكي عن استعداده لمناقشة الوضع المحايد لأوكرانيا. في البداية، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الغرض من العملية هو مساعدة جمهوريتي لوجانسك ودونيتسك، بما في ذلك نزع السلاح من أوكرانيا. وهذا، في الواقع، هو جزء لا يتجزأ من الوضع المحايد".

من جانب آخر لفت بيسكوف إلى أن رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو أكد للرئيس بوتين أن مينسك ستكون مستعدة لتهيئة جميع الظروف اللازمة لعملية التفاوض بين روسيا وأوكرانيا، قائلًا: "تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر الهاتف اليوم مع رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، الذي أكد بدوره أنه سيكون على استعداد لتهيئة جميع الظروف اللازمة لوصول الوفود، وضمان سلامتهم".

روسيا أوكرانيا التحالف العقوبات الحرب

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وائل لطفي

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