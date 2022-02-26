في عيد ميلادها.. «سلوى خطاب» الهانم والمرأة الشعبية

تحتفل النجمة سلوى خطاب اليوم بعيد ميلادها، حيث ولدت في السادس والعشرون من عام 1959، فهي من النجمات اللواتي سطرن أسمائهن ضمن مبدعي السينما المصرية.

تخرجت الفنانة سلوى خطاب من «المعهد العالي للفنون المسرحية»، حيث شاركت في عام 1978 مع الفنان عادل إمام في فيلم "عيب يا لولو يا لولو عيب"، وفي عام 1979 في فيلم عشاق تحت العشري

قدمت النجمة سلوى خطاب العديد من المسلسلات والأفلام واشتهرت من خلال دورها في مسلسل رأفت الهجان، حيث تنوعت أدوارها الأمر الذي جعلها نجمة جيلها، ففي السطور التالية نرصد أبرز الأعمال للنجمة سلوى خطاب.

راضية.. حديث الصباح والمساء

يعتبر مسلسل حديث الصباح والمساء من الأعمال المميزة للنجمة سلوى خطاب، حيث جسدت دور "راضية" وهي الفتاة التي ليست لديها تجارب، وتابعة لأمها بشكل كبير.

الست غضبانة.. سك على أخواتك

تنوعت أدوار النجمة سلوى خطاب ففي مسلسل "سك على إخواتك" مع النجم علي ربيع، قدمت دور الام الصعيدية التي لا تفقه شيء خارج حدود مدينتها في اسوان، حيث طبع على دورها الكوميديا.

صباح.. نيلي وشريهان

تفوقت الفنانة سلوى خطاب على نفسها بمسلسل نيلي وشريهان مع النجمتان دنيا وأيمي سمير غانم، حيث جسدت دور صباح المرأة سليطة اللسان، التي يخشى جيرانها التعامل معها بسبب أسلوبها العنيف.

الست شوقية.. فيلم الساحر

في عام 2001 شاركت النجمة سلوى خطاب الراحل محمود عبد العزيز بطولة فيلم الساحر، قدمت فيه دور "شوقية" التي تعمل كوافيرة حيث دفعها الزمن في الذهاب لبيت الفنان محمود عبد العزيز للعيش بأحد الغرف، حيث كان يخشى سكان الحي التعامل معها غعتقادًا منهم بأنها سيدة سيئة السمعة.

زكية.. جبل الحلال

شاركت سلوى خطاب أيضًا الراحل محمود عبد العزيز بطولة مسلسل جبل الحلال، حيث جسدت دور "زكية" زوجة الفنان اشرف عبد الغفور الأخ الأصغر لمحمود عبد العزيز التي كانت تتسم بالمكر والدهاء.