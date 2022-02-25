انطلاق مؤتمر مدن المستقبل فى الجمهورية الجديدة بحضور 6 وزراء.. غدا

يعقد المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، بالتعاون مع المجلس الوطني للتدريب والتعليم غدا السبت، المؤتمر الدولى الأول بعنوان "مدن المستقبل فى الجمهورية الجديدة"، تحت رعاية وبحضور وزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتضامن الاجتماعى والتجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام ورئيس اتحاد الجامعات العربية.

وأكد الدكتور خالد الذهبى رئيس المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، أن المدن الجديدة تمثل مركزاً للنمو الاقتصادي وتصبح محركا أساسياً للتحول الاخضر الرقمى، موضحا أن مؤتمر مدن المستقبل فى الجمهورية الجديدة يجمع الأطراف ذات الصلة لمناقشة آليات ابعاد التنمية المستدامة "استراتيجية مصر 2030" وتطبيق مفهوم إدارة المدن رقميا، لتحقيق الانتعاش الاقتصادي والخروج من الركود فى سوق العقارات.

ومن جانبه قال الدكتور صفوت النحاس، رئيس المجلس الوطني للتدريب والتعليم، إن المؤتمر فرصة لتبادل الآراء حول تأثير التحول الرقمى على المدن المستقبلية، وتأثيره على مجالات الحياة المختلفة.

وأشار النحاس، إلى أنه من أهداف المؤتمر تشجيع صناعة التكنولوجيا الرقمية بالواقع العمرانى والتعريف بآليات استخدام التحول الرقمى فى تطوير المدن واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي فى صناعة المدن الجديدة.

تفاصيل الاجندة المؤتمر

ويتضمن المؤتمر 5 جلسات كالتالي:

الجلسة الأولى: "آليات تفعيل التحول الرقمي"، بينما تتضمن الجلسة الثانية عن مناقشة "الرؤية لمستقبل الحضارة المصرية"، فيما يخص الجلسة الثالثة “أجندة عمرانية للحكومة المفتوحة”، وتكشف الجلسه الرابعة عن مناقشة "دور تقنية الذكاء الاصطناعي فى المدن المستقبليه لتحقيق التنمية المستدامة.

ويختتم المؤتمر بالجلسة الخامسة، حيث يناقش »دور رأس المال والتحول الرقمى»، وذلك لتفعيل التكنولوجيا الرقمية والتحول الرقمى لرفع جودة الحياه وخدمة الانسان والمجتمع.