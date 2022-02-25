الجيش السودانى ينفى إجراء تغييرات فى قيادات القوات المسلحة

نفى الجيش السوداني، الجمعة، إجراء تغييرات في قيادات القوات المسلحة محذرا من زعزعة الاستقرار.

وقال العميد ركن نبيل عبدالله الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، إنهم جزء لا يتجزأ من الشعب السوداني وإن ما يُتداول من اشاعات لزعزعة الثقة بين الشعب ومنظومته المسلحة، داعيًا الشعب الى عدم الرضوخ للإشاعات لأنها من جهات لا يهمها الوطن ولا المواطن، وذلك وفق بيان للقوات المسلحة السودانية.

وأضاف عبد الله أن من تتبع تلك الشائعات غير الصحيحة سيتبين أنها تنطلق من اصوات تسعى لضرب وحدة البلاد وأمنها عبر زعزعة الثقة بين القوات المسلحة والشعب خصوصًا أنها جاءت خلال جولات القائد العام للقوات المسلحة الروتينية للوحدات العسكرية ورسائله التي بثها على أعقاب ختام الربع الاول من العام التدريبي -الناجح- على حد وصفه.

وأضاف الناطق باسم الجيش أن القوات المسلحة كانت وستظل وفية لشعبها ومضطلعة على دورها في حفظ أمن واستقرار البلاد حتى تأتي حكومة انتقالية تقود البلاد إلى انتخابات الوصول نزيهة يختار فيها الشعب من يقودهم نحو الوطن الذي يتطلعون إليه.

ووجه عبدالله رسالة لأفراد القوات المسلحة في ثغور الحدود أنهم في القوات المسلحة قريبون منهم وأن القوات المسلحة ومن خلفها الشعب يثمنون دورهم في حفظ هيبة البلاد وصون حدوده من كل متربص.

وطمأن الناطق باسم الجيش، الشعب السوداني قائلاً ان القوات المسلحة ستظل ساهرة ساعية لتلبية احتياجات الشعب وتهيئة ظروف اجتماعية حتى ينعم الجميع بوطن يسوده السلام.

والتقى الفريق أول محمد حمدان دقلو، نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، والوفد المرافق له، بالعاصمة الروسية موسكو، اليكساندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي لبحث العلاقات الوثيقة بين السودان وروسيا، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يحقق المنفعة المتبادلة في مختلف المجالات.

ووفق بيان لمجلس السيادة الانتقالي، اليوم، أكد الجانبان ضرورة تكثيف التعاون في المجالات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية، وتفعيل أنشطة اللجنة الوزارية السودانية الروسية.