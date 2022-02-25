الجمعة 25 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

في عيد ميلاده الـ50.. «The Godfather» يعود إلى دور العرض

بوستر فيلم The Godfather
بوستر فيلم The Godfather

يعود الجزء الأول من الفيلم العالمي  The Godfather إلى دور العرض السينمائي بعد مرور خمسين عاماً على العرض الأول حيث سيتم عرض في إحدى دور العرض الأيام المقبلة بأحدث تقنيات العرض.

وتربع فيلم The Godfather على قوائم أفضل الأفلام على مدار الخمسين عاماً الماضية، وفي الجزء الأول من الثلاثية تبدأ سرد حكاية آل كورليوني، أباطرة المافيا في فترة السبعينيات في مدينة نيويورك، وذلك من خلال تتبع مسار مايكل كورليوني الابن الأصغر في العائلة من رفضه لأسلوب حياة عائلته إلى تحوله لأكبر زعيم مافيا في الأنحاء.

فيلم The Godfather مبني على أحداث حقيقية عن أسطورة المافيا فرانك كوستيللو الذي كتب ماريو بوزو رواية عنه تحمل نفس الاسم، شارك بوزو فرانسيس فورد كوبولا في كتابة سيناريو الفيلم. أخرج كوبولا الثلاثية وحصل على ثلاث جوائز أوسكار عنها، The Godfather من بطولة مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم النجم الكبير ألباتشينو ومارلون براندو وديان كيتون وروبرت دوفال وجون مارلي.

 

خلال الاول عرض السينمائي فيلم ميلاد على أيام وذلك

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وائل لطفي

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