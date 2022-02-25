برلمانى: تنفيذ العاصمة الإدارية فى تلك الظروف شهادة على نهضة عمرانية

قال النائب عاطف النمكي، عضو مجلس الشيوخ، إن قرار إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، كان ولا يزال قفزة مصرية للمستقبل، بتأسيس عاصمة إدارية جديدة، وتزويدها بمختلف الخدمات والمزايا والبنية التحتية، لتصبح وجهة جاذبة لملايين المصريين في المستقبل.

ونوه النمكي، باستمرار متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات العاصمة الإدارية من جانب الحكومة بتوجيهات الرئيس السيسي، خاصة أنها مشروع ضخم يتضمن مراحل متعددة، حيث استعرض الاجتماع الأخير للحكومة موقف تنفيذ أعمال البنية الأساسية والإنشاءات، لا سيما في مباني الحي الحكومي، بالإضافة إلى أعمال تنفيذ شبكات المرافق، واستكمال أعمال الطرق وتنسيق الموقع العام، بما يليق بهذا المشروع، علاوة على النظر في استكمال تنفيذ أعمال البنية المعلوماتية وشبكات الاتصالات في نطاق مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الإرادة السياسية نجحت في تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية بالرغم من التحديات الاقتصادية والمالية العالمية وتداعيات فيروس كورونا، والسبب هو الرغبة السياسية في إنشاء العاصمة الإدارية بحيث تتحول إلى حي للمال والأعمال، وتضم الحي الحكومي، ومنشآت استثمارية وسكنية رفيعة غير مسبوقة، كما يتم تخفيف الضغط عن العاصمة القديمة القاهرة.

وأكد النائب عاطف النمكي، أن العاصمة الإدارية، شهادة على نهضة عمرانية وعقارية وإرادة سياسية للتطوير والإصلاح لا يقف أمامها شيء.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعاً الأربعاء، لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، استعرض خلاله تقريراً تفصيلياً حول سير العمل في مشروع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تناولت موقف تنفيذ أعمال البنية الأساسية والإنشاءات، لاسيما في مباني الحي الحكومي، في ضوء توقيتات التنفيذ وفق الجدول الزمني المحدد، فضلاً عن تحديد الجهات المسئولة عن أعمال الصيانة والتشغيل للمقار الحكومية، ذلك، بالإضافة إلى أعمال تنفيذ شبكات المرافق، واستكمال أعمال الطرق وتنسيق الموقع العام بما يليق بهذا المشروع.