الجمعة 25 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الزراعة يفتتح معرض زهور الربيع بحديقة الأورمان بالجيزة.. غدًا

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

يفتتح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، غدًا السبت، معرض زهور الربيع  في دورته الـ89 بحديقة الأورمان النباتية في الجيزة، بمشاركة محافظ الجيزة وعدد من الوزراء وقيادات وزارة الزراعة ومحافظة الجيزة وأصحاب الشركات العارضة.

وقال المهندس محمد عبدالمنعم، رئيس الإدارة المركزية للتشجير بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن معرض الزهور مقسم إلى مجموعة من الأقسام، وهي قسم نباتات الزينة الداخلية، وقسم نباتات الزينة الخارجية، وقسم خاص بالصبار، وقسم للمسطحات الخضراء، وقسم خاص بمستلزمات الإنتاج.

وأضاف عبدالمنعم، أن معرض زهور الربيع يشهد إقبالًا كبيرًا من العارضين، حيث وصل عددهم إلى 190 عارضًا، مشيرًا إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية أثناء فترة إقامة المعرض، مشيرًا إلى أن المعرض يفتتح أبوابه أمام الجمهور يوميًا من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 10 مساء، برسم دخول 10 جنيهات للفرد و25 جنيهًا للسيارات، كما يشارك أيضًا عدد من الشركات الأجنبية.

تابع، أن المعرض يعد ملتقى ثقافيًا للأسرة المصرية بصفة عامة، وتسعى وزارة الزراعة جاهدة في توفير كافة الخدمات للعارضين، وحثهم على مزيد من المشاركات في الدورات اللاحقة، مشيرة إلى أن المعرض واحد من أهم المتنزهات لجميع الأسر المصرية، ويعد "فسحة" لجميع أفراد الأسرة للاستمتاع بالزهور.

وكان قد وافق السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على إقامة معرض زهور الربيع في دورته التاسعة والثمانين في 26 فبراير الجاري حتى نهاية مارس بحديقة الأورمان النباتية بالجيزة.

وتنظم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في الإدارة المركزية للتشجير وحديقة الأورمان، معرض زهور الربيع سنويًا، ويشهده وزير الزراعة ومحافظ الجيزة ووزراء آخرون، حيث يشهد المعرض إقبالًا كثيفًا سنويًا من العارضين للنباتات محلية ومستوردة  إلى جانب سلع غذائية وعسل وبلح من إنتاج وزارة الزراعة. 

غدا وزير الزراعة يفتتح معرض زهور الربيع بحديقة الأورمان

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

الأكثر قراءة

بوتين يدعو الجيش الأوكرانى إلى الاستيلاء على السلطة

روسيا: لم نقصف كييف.. والدفاع الجوى الأوكرانى أسقط طائرة بالخطأ

سحب ممطرة ورياح مثيرة للأتربة.. تفاصيل حالة الطقس خلال 48 ساعة

البديل الآمن.. كيف نجحت مصر في التخلص من العشوائيات؟

«الأرصاد» تكشف موعد تحسن الطقس ودرجات الحرارة حتى الأربعاء المقبل

السفارة المصرية فى كييف: فتح الحدود بين أوكرانيا ورومانيا لعبور المصريين العالقين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا مجدي عبدالغني

غُول الميتافيرس

محمد عبدالعزيز

ما أحلى شبابك يا بلادى

مؤمن المحمدي

إعجاز دمنهورى

حسين دعسة

شهوة الذئب الروسى تلوث قائمة الطعام الغربى

حاتم حافظ

«لماذا لا تزرع شجرة؟».. حين يحررك خاطفك وسجّانك

د. محمد عفيفي

جمال عبدالناصر: فلسفة الثورة «1-2»

فيصل شمس

اختلاف فخلاف فصراع.. ثم ماذا بعد؟

ماجد حبته

ما يعنينا فى الأزمة الأوكرانية

صور

أعمال تطوير وتوسعة محور 26 يوليو

جلسة «الإعلام الرياضي» في «الأعلى للإعلام»

صور من أول أيام الدراسة بـ«الترم الثاني»

محطة تل أبيب

المزيد

مسيرة فى حى «الشيخ جراح» بالقدس تضامنًا مع سكانه ضد الاحتلال

الكنيست الإسرائيلى يبحث الاستعدادات لاستيعاب المهاجرين من أوكرانيا

أمريكا تطالب إسرائيل بالتصويت لإدانة روسيا فى مجلس الأمن