وزير الزراعة يفتتح معرض زهور الربيع بحديقة الأورمان بالجيزة.. غدًا

يفتتح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، غدًا السبت، معرض زهور الربيع في دورته الـ89 بحديقة الأورمان النباتية في الجيزة، بمشاركة محافظ الجيزة وعدد من الوزراء وقيادات وزارة الزراعة ومحافظة الجيزة وأصحاب الشركات العارضة.

وقال المهندس محمد عبدالمنعم، رئيس الإدارة المركزية للتشجير بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن معرض الزهور مقسم إلى مجموعة من الأقسام، وهي قسم نباتات الزينة الداخلية، وقسم نباتات الزينة الخارجية، وقسم خاص بالصبار، وقسم للمسطحات الخضراء، وقسم خاص بمستلزمات الإنتاج.

وأضاف عبدالمنعم، أن معرض زهور الربيع يشهد إقبالًا كبيرًا من العارضين، حيث وصل عددهم إلى 190 عارضًا، مشيرًا إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية أثناء فترة إقامة المعرض، مشيرًا إلى أن المعرض يفتتح أبوابه أمام الجمهور يوميًا من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 10 مساء، برسم دخول 10 جنيهات للفرد و25 جنيهًا للسيارات، كما يشارك أيضًا عدد من الشركات الأجنبية.

تابع، أن المعرض يعد ملتقى ثقافيًا للأسرة المصرية بصفة عامة، وتسعى وزارة الزراعة جاهدة في توفير كافة الخدمات للعارضين، وحثهم على مزيد من المشاركات في الدورات اللاحقة، مشيرة إلى أن المعرض واحد من أهم المتنزهات لجميع الأسر المصرية، ويعد "فسحة" لجميع أفراد الأسرة للاستمتاع بالزهور.

وكان قد وافق السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على إقامة معرض زهور الربيع في دورته التاسعة والثمانين في 26 فبراير الجاري حتى نهاية مارس بحديقة الأورمان النباتية بالجيزة.

وتنظم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في الإدارة المركزية للتشجير وحديقة الأورمان، معرض زهور الربيع سنويًا، ويشهده وزير الزراعة ومحافظ الجيزة ووزراء آخرون، حيث يشهد المعرض إقبالًا كثيفًا سنويًا من العارضين للنباتات محلية ومستوردة إلى جانب سلع غذائية وعسل وبلح من إنتاج وزارة الزراعة.