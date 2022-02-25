«بفستان موف».. بوسي تتألق فى أحدث ظهور

خضعت المطربة بوسي لجلسة تصوير جديدة تألقت من خلالها بإطلالة مثيرة، مرتدية فستان موف “بنفسجي” وماكياج حاد أبرز جمال وجهها، وشعر مموج منسدل على كتفيها.

وشاركت “بوسي” إطلالتها خلال حسابها الرسمي على موقع انستجرام، وعلقت عليها بقلوب بنفس لون فستانها، وانهالت عليها التعليقات من قبل جمهورها وزملائها في الوسط الفني الذين أشادوا بإطلالتها المثيرة.

من جهة أخرى، طرحت المطربة الشعبية بوسى مؤخرًا أحدث أغانيها بعنوان "أنا جيت" من كلمات عمرو حسن، وألحان عمرو الشاذلى، وتوزيع عمرو الخضرى، وإنتاج وليد منصور، والتي قامت تصويرها بطريقة الفيديو كليب وطرحها بالتزامن مع احتفالات عيد الحب الماضي.

جدير بالذكر أن المطربة الشعبية بوسى قد ظهرت خلال الفترة الأخيرة بعد فترة اختفاء طويلة، حيث إنها تنوى طرح 3 أغان جديدة دفعة واحدة، وذلك بعدما تعاقدت مع محمد فؤاد الشهير"بميمى" لإدارة أعمالها، والذى سبق وأدار أعمال عدد من كبار نجوم الغناء منهم تامر حسنى، ويدير حاليا محمود العسيلى ومصطفى حجاج وأحمد جمال.

كانت المطربة الشعبية بوسى قد طرحت منذ فترة أغنية سينجل جديدة باسم "أبيع الدنيا" مع مهندس الصوت هانى محروس، ومن كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع أحمد عادل الذى يعتبر التعاون الثالث له معها، حيث إنه سبق أن تعاونا معا في أغنيتين هما "تعالى" و"أنا الدنيا".