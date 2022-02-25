الجمعة 25 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غدًا.. الحكم فى دعوى إلغاء توكيلات الفنان رشوان توفيق

توفيق رشوان
توفيق رشوان

تصدر الدائرة الثالثة مدني بمحكمة جنوب القاهرة، غدا السبت، الحكم في الدعوى المقامة من ابنة الفنان رشوان توفيق بإلغاء التوكيلين الصادرين منها لوالدها.

وأقامت آية رشوان توفيق، دعوى ثالثة ضد والدها الفنان رشوان توفيق، تطالب فيها ببطلان عقد بيعه فيلا بمدينة السادس من أكتوبر بقيمة 5 ملايين جنيه، لشقيقتها الإعلامية هبة، واختصمت الدعوى التي حملت رقم 3484 لسنة 2021، كلًا من رشوان توفيق، هبة الله رشوان.

 وجاء بها: "بموجب محضر التسليم المؤرخ 20 أغسطس 2001، الصادر بقرار رقم 250 بتاريخ 28 يونيو 1999 من جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، تمتلك الطالبة قطعة الأرض رقم 7 بلوك رقم 13/ 15 منطقة غرب سوميد مجاورة 11، والبالغة مساحتها 699 مترًا مربعًا".

 

الدائرة الثالثة مدني محكمة جنوب القاهرة الدعوى المقامة ابنة الفنان رشوان توفيق

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وائل لطفي

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