الجمعة 25 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

يونس شلبى تلميذه.. محطات فى حياة الفنان أحمد عقل

أحمد عقل
أحمد عقل

ظلت حياته هادئة على المستويين الشخصي والفني، إلا أنه أبدع في الأدوار العادية في السينما والدراما المصرية، حتى رحل في صمت دون ضجيج، تمامًا كما عاش حياته، هذا هو الفنان القدير أحمد عقل، الذي يوافق اليوم ذكرى رحيله. 
"براعته في الفن أمام عادل إمام" 
قدم الفنان أحمد عقل العديد من الأعمال المهمة، فاستطاع بخفة دمه أن يؤدي عدة أدوار مع الزعيم عادل إمام منها فيلم "الإرهاب والكباب"، ورغم تأديته عدة أدوار مع الفنان عادل إمام إلا أن الأخير غضب منه بسبب اعتذاره له عن عدم المشاركة فى مسرحية "بودى جارد"، حيث كان وقتها منشغلًا فى عرض مسرحية أخرى، الأمر الذي جعل أحمد عقل يعتبرها في أكثر من لقاء بأنها شهادة في حقه بأنه ممثل فريد. 
"نشأته"

ولد  أحمد عقل في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، 1938م، واشتهر بشغفه وحبه للفن، وعند التحاقه بكلية الآداب عمل على تنمية الموهبة التي يمتلكها وبالفعل نماها داخل مسرح الجامعة، حتى تخرج في الجامعة وعمل مدرسًا 7 سنوات أسس خلالها المسرح المدرسي، والذي تتلمذ على يديه في تلك الفترة الفنان يونس شلبى.
"بدايته الفنية"
بدأ الفنان أحمد عقل عمله في المجال الفني من خلال خشبة المسرح ثم انتقل منه إلى التليفزيون ثم السينما، وكانت بداية أحمد عقل من خلال الأدوار المساعدة والتي أكد من خلالها تميزه وبخاصة دوره في الإرهاب والكباب أمام الزعيم، حيث قدم فيه دور الأستاذ رشاد موظف مجمع التحرير المتكاسل والذي يتحجج بالصلاة عن أداء مهام عمله.
"إسهاماته في الدراما"
كما قدم للدراما التليفزيونية قدم "حضرة المتهم أبى" مع الفنان نور الشريف، "يتربى فى عزو" مع الفنان يحيى الفخرانى، "أحلامك أوامر"، "أنا وهؤلاء"، "المصراوية"، "شخلول"، "حكايات زوج معاصر" مع الفنان أشرف عبدالباقى، "عايش فى الغيبوبة"، و"ضمير أبلة حكمت" الذى جسد فيه شخصية الموظف الانتهازى.
 

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