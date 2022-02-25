الجمعة 25 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط شخص لاتجاره غير المشروع في النقد الأجنبي بالمنيا

ارشيفية
ارشيفية

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، ممارسة أحد الأشخاص "موجود بإحدى الدول"، بالاشتراك مع شقيقه المقيم بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص بالمنيا، نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.

وكشفت التحريات الأولية أن الأول كان يجمع مدخرات العاملين المصريين بالدولة التي يعمل بها بالعملة الأجنبية، ويرسل جزءا منها مع بعض السائقين العائدين للبلاد، والجزء الآخر في صورة بضائع لبعض التجار والمستوردين داخل البلاد، ليقوم هؤلاء السائقين والتجار والمستوردين بإرسال ما يعادل قيمتها بالعملة المحلية على حساب الثاني بالبريد المصري.

وأكملت التحريات أن المتهم الثاني كان يقوم بدوره بتسليم الأموال نقدا للعاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية مقابل عمولة، ما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثاني، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، بالاشتراك مع الأول "الموجود بإحدى الدول"، كما تبين أن حجم تعاملاتهما المالية خلال سبعة أشهر طبقا للفحص المستندي بلغت 1،135،000 مليون جنيه مصري، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.

معلومات وتحريات الإدارة العامة مكافحة جرائم الأموال العامة جرائم الأموال العامة الجريمة

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