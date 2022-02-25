الجمعة 25 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحصين 134 ألف رأس ضمن الحملة القومية لحماية الثروة الحيوانية ببني سويف

جريدة الدستور

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، تقرير مديرية الطب البيطري، بشأن سير العمل في الحملة القومية للتحصين ضد أمراض الجلد العقدي وجدرى الضأن ،والتي يتم تنفيذها، طبقا لخطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لإجراء التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية بكافة مراكز ومدن المحافظة.

وتبين من تقرير الطب البيطري أن العدد الإجمالي للحيوانات التي تم تحصينها بلغ 134 ألف و890 رأسا، والتي شملت تحصين 103 ألاف و851 من الأبقار، و29 ألف و737 من الأغنام و1302من الماعز، فيما تتواصل فعاليات الحملة بحسب البرنامج المعد لتغطية كافة أنحاء المحافظة.

وقال الدكتور عصام يحيى، مدير عام مديرية الطب البيطري, أن الحملة  قد تم الإعداد والتجهيز قبل انطلاقها، وتوفير كافة المستلزمات البيطرية، لتحصين الثروة الحيوانية من خلال الوحدات البيطرية والبالغة عددها 84 وحدة، لافتا إلى تواجد الأطباء البيطريين ومعاونيهم في تلك الوحدات، علاوة على الحملات المرورية على التجمعات والمزارع ومناطق الثروة الحيوانية، ووسط التزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم المزارع الثروة الحيوانية الطب البيطري الجلد العقدي

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