إنفوجراف.. جهود وزارة الداخلية فى مواجهة كورونا

نشرت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، إنفوجراف يبرز جهود الدولة في التصدي لتفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأوضح الإنفوجراف جهود وزارة الداخلية لتنفيذ قرارات الوزراء الخاصة بتنفيذ قرارات الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد؛ للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، ومواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا على جميع الأصعدة.

وعرضت وزارة الداخلية أرقام ضبط المخالفين لقرارات غلق المحال التجارية، وتداول الأرجيلة، ومخالفات عدم الالتزام بارتداء الكمامة الطبية في المواصلات ووسائل النقل الجماعي، في مختلف محافظات الجمهورية خلال الـ24 ساعة الماضية.