الجمعة 25 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إنفوجراف.. جهود وزارة الداخلية فى مواجهة كورونا

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

نشرت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، إنفوجراف يبرز جهود الدولة في التصدي لتفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأوضح الإنفوجراف جهود وزارة الداخلية لتنفيذ قرارات الوزراء الخاصة بتنفيذ قرارات الإجراءات الاحترازية  للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد؛ للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، ومواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا على جميع الأصعدة.

وعرضت وزارة الداخلية أرقام ضبط المخالفين لقرارات غلق المحال التجارية، وتداول الأرجيلة، ومخالفات عدم الالتزام بارتداء الكمامة الطبية في المواصلات ووسائل النقل الجماعي، في مختلف محافظات الجمهورية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وزارة الداخلية فيروس كورونا على مستوى الجمهورية مستوى الجمهورية فيروس كورونا المستجد الكمامات الطبية انتشار فيروس كورونا

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