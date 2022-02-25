الجمعة 25 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تزايد الإقبال على انتخابات نقابة المهندسين بالمنيا

أنتخابات نقابة المهندسين
أنتخابات نقابة المهندسين بالمنيا

تشهد نقابة المهندسين بمحافظة المنيا تزايد توافد أعضاء النقابة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التي انطلقت في الساعة العاشرة من صباح اليوم، حيث بدأ إقبال أعضاء النقابة، خاصة بعد انتهاء صلاة الجمعة، حيث كان الإقبال في بداية اليوم ما بين ضعيف إلي متوسط وسط إجراءات احترازية ووقائية ضد فيروس كورونا المستجد.

ويتنافس خلال الانتخابات  45 مرشحا على 8 مقاعد من بينهم 7 مرشحين على منصب النقيب و19 مرشحا منهم 3 مرشحين على مقاعد الشعبة المدنية و9 مرشحين على مقعدين بشعبة العمارة و6 مرشحين على مقعد شعبة الكهرباء و4 مرشحين على مقعد شعبة الكهرباء.

وأكد المهندس محمد إسماعيل، رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات بمحافظة المنيا، أن عدد أعضاء النقابة الذين تم دعوتهم للإدلاء بأصواتهم يبلغ 13 ألف و500 عضو.

ورغم تنبيه اللجنة المشرفة على الانتخابات للمرشحين بعدم تعليق اللافتات أو الملصقات داخل النقابة أو السور الخارجي للنقابة والاكتفاء بلافتتين بمقاسات محددة 60 في 80 سم لكل مرشح، إلا أن الملصقات واللافتات الدعائية للمرشحين انتشرت بكثرة بصورة جذبت أنتباه الجميع في الوقت الذي كثف فيه المرشحين وأنصارهم من تحركاتهم داخل وخارج مبني النقابة لإقناع أعضاء النقابة وحثهم على الإدلاء بأصواتهم لصالح مرشيحهم.

وأعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات السماح لكل مرشح بالتواجد باللجان أثناء أعمال الفرز أو ما ينوب عنه بشرط أن يكون من أعضاء النقابة المقيدة اسمه بالجدول.

وكانت اللجنة المشرفة على الانتخابات بنقابة المهندسين بمحافظة المنيا قد أعلنت انتهاء كل الاستعدادات لإجراء الانتخابات، مؤكدة على أنه تم إعلام جميع أعضاء النقابة والمرشحين بالتعليمات والضوابط التي سيتم اتباعها أثناء سير العملية الانتخابية والحرص علا خروجها بشكل لائق وعدم حدوث ما يعكر صفو هذه الانتخابات.

 

 

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المنيا انتخابات نقابة المهندسين تزايد الأقبال بعد صلاة الجمعة الدعاية الأنتخابية تغطي مبني النقابة المهندس محمد إسماعيل

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

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