حبس شاب بتهمة التعدي على قاصر في حلوان

قررت جهات التحقيق، اليوم الجمعة، حبس شاب لاتهامه بالتعدي جنسيًا على فتاة قاصر داخل شقة بمنطقة حدائق حلوان دائرة قسم شرطة المعصرة 4 أيام على ذمة التحقيق واستعجال تقرير الطب الشرعي الخاص بالكشف على المجني عليها، واستعجلت جهات التحقيق الأجهزة الأمنية التحريات الأمنية حول ملابسات وتفاصيل الواقعة.

تعود تفاصيل الواقعة، عندما تقدم والد فتاة تُدعى ن. 14 سنة، ومقيمة بمنطقة السيدة زينب، ببلاغ يتهم شابًا يُدعى م، 18 سنة، ومقيم بدائرة القسم، بالاعتداء على ابنته واستدراجها داخل شقة ملك والدته بمنطقة حدائق حلوان، والاعتداء عليها جنسيًا.

وبالانتقال لمحل البلاغ وبالفحص؛ أمكن ضبط المتهم حال تواجده داخل الشقة المُشار إليها، وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم للواقعة، وأُحيل المتهم إلى جهات التحقيق التي تولت التحقيقات.