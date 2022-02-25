الجمعة 25 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 7611 مخالفا لإجراءات كورونا الاحترازية

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

تحرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتواصل متابعة الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، ومواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا على جميع الأصعدة.

وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين من تفشي الوباء، والحد من انتشار فيروس كورونا والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الطبية الواقية من العدوى بالفيروس.

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط 7611 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الطبية الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ7568 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 43 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

كما تم تحرير 649 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 154 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالى مضبوطات 860 أرجيلة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، جار استمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.

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