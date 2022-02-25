الجيش الأوكرانى: القوات الروسية تقترب من كييف وصافرات الإنذار تدوى

للمرة الثانية خلال ساعات، أعلنت السلطات الأوكرانية فى العاصمة كييف عن حالة التأهب لغارة جوية، وتم تشغيل أجهزة الإنذار.

وطلبت السلطات فى العاصمة كييف من السكان التوجه بشكل عاجل إلى الملاجئ.

وقال الجيش الأوكراني إن القوات الروسية تقترب من كييف من المحور الشمالي الشرقي والمحور الشرقي، وفقا لما أوردته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وفي وقت سابق من اليوم، قال مستشار وزير الداخلية الأوكراني، أنطون هيراشتشينكو، إن أوكرانيا تتوقع هجوما بالدبابات الروسية على عاصمتها كييف اليوم الجمعة، ما يجعله أصعب يوم في الحرب.

وأضاف هيراشتشينكو أن "المدافعين عن كييف جاهزون بصواريخ مضادة للدبابات قدمها الحلفاء الأجانب".

جاء ذلك بالتزامن مع تقرير وزارة الدفاع الأوكرانية حول نسف القوات المهاجمة المحمولة جوا جسرا فوق نهر تيريف في إيفانكيف، على بعد حوالي 50 كيلومترا شمال كييف، في محاولة لمنع روسيا من التقدم نحو العاصمة.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد رئيس السلطة المحلية في شبه جزيرة القرم، سيرجي أكسيونوف، إنهاء الحصار المائي الذي فرضته كييف حول القرم بعد انضمامها لروسيا في عام 2014.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، قد أعلن عن أن وصول قوات روسية إلى مقاطعة خرسون في جنوب أوكرانيا أتاح إعادة فتح قناة شمال القرم لاستئناف إمدادات المياه لشبه الجزيرة.

من جانبه، قال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي بالقرم، يفيم فيكس، لوكالة أنباء"سبوتنيك": "لقد جرى كسر الحصار المائي للقرم بفضل جهود القوات المسلحة الروسية والقرارات التي أعلنها رئيس روسيا".

وأشار فيكس إلى أن قناة شمال القرم أنشأها الاتحاد السوفيتي وليس أوكرانيا، لإمداد شبه جزيرة القرم بالماء العذب، وأغلقها نظام الحكم الأوكراني لمعاقبة أهالي القرم بسبب الانضمام للاتحاد الروسي.

وكانت وحدات من القوات المسلحة الروسية قد بدأت عملية عسكرية في أوكرانيا أمس الخميس.

من جانبها، ثمنت وزارة الخارجية الأمريكية التزام الأمم المتحدة بتقديم المساعدة في أوكرانيا رغم الظروف الخطيرة والصعبة للغاية.