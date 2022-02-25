«الزراعة» تنظم ورشة عمل لتقييم الأصناف الجديدة لمحصول الأرز في «بحوث سخا»

نظم معهد بحوث المحاصيل الحقلية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ورشة العمل السنوية في محطة بحوث سخا الزراعية بمحافظة كفر الشيخ وذلك لعرض ومناقشة نتائج البرنامج القومي لبحوث الأرز لموسم 2021.

وتناولت الورشة أهم النتائج لبرامج التربية والمعاملات والوقاية ونقل التكنولوجيا، وأظهرت نتائج بعض السلالات المبشرة التي تفوقت على الأصناف التجارية تحت الظروف الطبيعية، وتحت الظروف المعاكسة مثل نقص المياه والملوحة والحرارة، وكذلك المعاملات الزراعية المثلى تحت ظروف طرق الزراعة المختلفة للأصناف التجارية والسلالات المبشرة تحت التسجيل.

- عمل 3144 حقلا إرشاديا في 10 محافظات لحزام الارز الشمالي

وتم عمل 3144 حقلا إرشاديا في 10 محافظات لحزام الارز الشمالي منها 2357 حقلا تابعا لمشروع ترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية، و 878 حقلا تابعا للحملة القومية للنهوض بإنتاجية الأرز، و15 مدرسة حقلية في 5 محافظات و 150 ندوة إرشادية خلال الموسم .

جاء ذلك بحضور الدكتور رضا محمد علي مدير المعهد، والدكتور عمرو فاروق نائب رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور حاتم إبراهيم رئيس الادارة المركزية لإنتاج التقاوي، وأحمد عضام رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، والدكتور حمدي جامع رئيس الادارة المركزية للإرشاد، والدكتور محمد عطوة مدير محطة البحوث الزراعية بسخا، وممثل منظمة "إيكاردا"، وأساتذة كليات الزراعة بالجامعات المصرية، وعلماء وباحثي الارز بمعهد المحاصيل الحقلي.



و قد أشاد الحضور بالجهد المبذول، مع قيام قسم بحوث الأرز باستنباط وتطوير مجموعة متميزة من الأصناف قصيرة العمر عالية الإنتاجية، ومتحملة لنقص مياه الري مما أدى إلى تغيير مناوبات الري في حزام الأرز وخفض الاحتياجات المائية للمحصول.

ومن ناحيته أكد الدكتور رضا محمد على مدير معهد المحاصيل الحقلية، ضرورة مضاعفة الجهد لمواجهة التحديات التي تواجه المحصول في ظل التغيرات المناخية وندرة المياه، من خلال العمل بروح الفريق وإنكار الذات لتحقيق الاكتفاء الذاتي من أقل مساحة ممكنة وتوفير كميات المياه للوفاء باحتياجات المشروعات الزراعية القومية العملاقة لاستصلاح الاراضي التي تشهدها مصر حاليا في جميع ربوع الوطن.

واكد"رضا" أيضا على ضرورة التحول لنظم الري الحديث والمطور بما يحقق أعلى استفادة ممكنة من الموارد المائية المحدودة،وبعد انتهاء ورشة الأرز قام المشاركون فيها بتفقد تجارب القمح بمياه ري مختلفة “بحر وحلوة ومالحة وخليط "، جدير بالذكر ان محصول الأرز يزرع في شمال الدلتا في مساحة 1,1 مليون فدان، كمحصول استصلاحي ولحماية منطقة الدلتا من التسرب الملحي لمياه البحر .