مرشحو «التنسيقية» بانتخابات «المهندسين» يصلون مقار التصويت مع بداية عملية الاقتراع

وصل مرشحو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بانتخابات النقابة العامة للمهندسين التي تجرى اليوم الجمعة بجميع محافظات الجمهورية مقار التصويت المحددة من قبل النقابة، وذلك مع بداية عملية الاقتراع السري التي بدأت في تمام الساعة التاسعة صباحا وتنتهي في تمام الساعة السابعة مساء، كما بدأ الناخبون التوافد على لجان الاقتراع بعد أن فتحت أبوابها وسط إجراءات احترازية مكثفة.

‏‎تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تشارك بخمسة من أعضائها في ماراثون انتخابات النقابة العامة للمهندسين، وذلك ضمن قائمة «مهندسون في حب مصر»، وهم المهندس حسن ضوة، على مقعد شعبة ميكانيكا، فوق السن، والمهندس طاهر أبوزيد، على مقعد شعبة ميكانيكا، تحت السن، والمهندسة هلا عبادة على مقعد شعبة كهرباء، تحت السن، والمهندس حسام الدين إمام، على مقعد شعبة كهرباء، فوق السن، كما ينافس المهندس حسام الدين عطفت، على مقعد شعبة كيمياء ونووي، فوق السن.

‏‎ويسعى الأعضاء المرشحون من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى تقديم نموذج جديد بفكر مختلف وبرنامج يهدف إلي الإخلاص والتفاني والعمل على رفعة الوطن.

‏‎وانطلقت منذ قليل المرحلة الاولى من انتخابات نقابة المهندسين التى تعقد بالحديقة الصينية بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات، لاختيار رؤساء النقابات الفرعية ونصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية ونصف أعضاء مجالس الشُّعب الهندسية، ممن مضى على انتخابهم أربع سنوات. وقد فتحت اللجان أبوابها للتصويت، في تمام الساعة العاشرة صباحا وتستمر حتى السابعة مساء.

وأعلنت نقابة مهندسين القاهرة عن توفير أتوبيسات لنقل المهندسين بالمجان من أماكن عدة الى المقر الانتخابي بقاعة المؤتمرات.

وأكد الدكتور مهندس محسن شاهين، عضو مجلس نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة ورئيس لجنة الانتخابات بالنقابة، أن العملية الانتخابية تتم على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى منها والتي ستتم اليوم، خاصة بانتخاب رؤساء النقابات الفرعية بمحافظات الجمهورية وكذلك أعضاء مجالسها وأعضاء مجالس الشعب، والمرحلة الثانية تتم يوم الجمعة 4 مارس المقبل وتخص نقيب عام المهندسين والأعضاء المكملين بهيئة المكتب وعددهم 11 عضوًا، كما يتم الإعادة بين رؤساء النقابات الفرعية بنفس اليوم، أما المرحلة الثالثة والأخيرة تتم يوم الجمعة 11 مارس ومخصصة؛ للإعادة علي منصب النقيب العام.

وأضاف "شاهين" أن فعاليات العملية الانتخابية في نقابة القاهرة، ستقام في الحديقة الصينية بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، فيما أعلنت اللجنة العامة مقار الانتخابات بكافة المحافظات.

ولفت شاهين إلى أن أعضاء عمومية القاهرة الفرعية ممن لهم حق التصويت 240 ألف مهندس، علما بأن من لهم حق التصويت على مستوى الجمهورية يتخطى 750 ألف مهندس ويزيد.

وأشار إلى أن النقابة الفرعية بالقاهرة قامت بتجهيز مقر الانتخابات على أعلى مستوى، مشددًا أن لجنة الانتخابات على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

كما أكد رئيس لجنة الانتخابات بنقابة مهندسين القاهرة أن جميع الخدمات متاحة لتسهيل وتيسير العملية الانتخابية، وذلك من خلال تجهيز أماكن محددة للدعاية الانتخابية، موضحًا أن عدد اللجان الانتخابية 81 لجنة لكل الشعب الهندسية.

وشدد "شاهين" على أن إجراءات العملية الانتخابية تحت إشراف قضائي كامل، لافتًا أن كل لجنة بها وكيل نيابة ومعه سكرتير نيابة وسكرتير إداري، مؤكدًا توفير كل الاحتياطات الأمنية مثل الخدمات الشرطية والدفاع المدني والإسعاف الطبي إضافة إلى الأمن الخاص بقاعة المؤتمرات والأمن الخاص بالنقابة.

كما شدد الدكتور "محسن شاهين" على أن جميع العاملين المتواجدين من النقابة العامة ونقابة القاهرة الفرعية موجودون لخدمة المهندسين، متمنيًا أن يخرج بصورة مشرفة تليق بمكانة مهندسي مصر .

وأشار إلى الانتخابات ستكون قوية نظرًا لكثرة المتنافسين، مؤكدًا الوقوف على مسافة واحدة من الجميع وقدرة لجنة الانتخابات بنقابة القاهرة الفرعية على تنفيذ تعليمات اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المهندس هاني محمود وزير الاتصالات الأسبق.