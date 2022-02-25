«الإحصاء»: 17.5% ارتفاعًا بقيمة الصادرات المصرية لروسيا

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لروسيا مسجلة 449,5 مليون دولار خلال الـ11 شهرا الأولى من عام 2021 مقابل 382,5 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 17.5%.

وبلغت قيمة الواردات المصرية من روسيا 2,9 مليار دولار خلال الـ11 شهرا الأولى من عام 2021 مقابل 2,7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 10,4%.

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وروسيا لتصل إلى 3,4 مليار دولار خلال الـ11 شهراً الأولى من عام 2021 مقابل 3 مليارات دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 11,3%.

أهم عشر سلع صدرتها مصر إلى روسيا خلال الـ11 شهراً الأولى من عام 2021:

1. برتقال طازج بقيمة 110,2 مليون دولار.

2. بطاطا بقيمة 82,6 مليون دولار.

3. عنب طازج بقيمة 31,4 مليون دولار.

4. فراولة بقيمة 24,1 مليون دولار.

5. أجهزة استقبال للإذاعة المصورة بقيمة 18,9 مليون دولار.

6. يوسيفي بقيمة 15,3 مليون دولار.

7. مانجو بقيمة 11,7مليون دولار.

8. رمان طازج بقيمة 10,2 مليون دولار.

9. خضر بقيمة 8,3 مليون دولار.

10. جزر ولفت 7,9 مليون دولار.

أهم عشر سلع استوردتها مصر من روسيا خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2021:

1. قمح بقيمة 1,2 مليار دولار.

2. عربات سكك حديدية بقيمة 268,7 مليون دولار.

3. خشب منشور بقيمة 237,8 مليون دولار.

4. زيوت بذور عباد الشمس بقيمة 118,5 مليون دولار.

5. خشب أبلكاج بقيمة 110,9 مليون دولار.

6. منتجات مسطحة بقيمة 94,6 مليون دولار.

7. أقطاب سالبة من نحاس نقي بقيمة 54,4 مليون دولار.

8. خامات حديد بقيمة 38,2 مليون دولار.

9. منتجات نصف جاهزة من حديد بقيمة 25,1 مليون دولار.

10. خردة من حديد 24,3 مليون دولار.

وبلغت قيمة الاستثمارات الروسية في مصر 24,8 مليون دولار خلال العام المالي 2019/2020 مقابل 1,4 مليون دولار خلال العام المالي 2018 /2019 بنسبة ارتفاع قدرها 1712,4%.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بروسيا 13,4 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 11,6 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 15,5 %، بينما بلغت قيمة تحويلات الروسيين العاملين في مصر 17 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 21,2 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة انخفاض قدرها 19,9%.