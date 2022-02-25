وزير الإسكان يتفقد مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة

أجرى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس، جولة تفقدية موسعة لمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة أعمال الانتقال التدريجى للعاملين خلال هذه الفترة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك برفقة مسؤولي الوزارة.

وتجول وزير الإسكان، بمكاتب مقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمتابعة توزيع المكاتب على الإدارات المختلفة، وكذا تأثيث المكاتب، و استمع إلى شرح من مسؤولى الوزارة، عما تم تم إنجازه حتى الآن من توزيع وتأثيث المكاتب.

- الانتقال للعاصمة الإدارية نقلة نوعية تهدف لتقديم أفضل الخدمات بطريقة ميسرة

وأكد الوزير، أن الانتقال إلى العاصمة الادارية الجديدة، ليس مجرد انتقال للعاملين بالوزارة، وإنما هو نقلة نوعية تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات بطريقة ميسرة، وباستخدام أفضل وأحدث الوسائل التكنولوجية.

يأتي هذا فيما أعلنت شركة العاصمة الإدارية الجديدة، انتقالها لمقرها الدائم بالحى الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

وذلك فى إطار خطة الدولة لانتقال الجهات الحكومية والوزارات للعمل من داخل العاصمة الإدارية الجديدة وذلك قبل منتصف العام الجاري.