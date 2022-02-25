الجمعة 25 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الإسكان يتفقد مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أجرى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس، جولة تفقدية موسعة لمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة أعمال الانتقال التدريجى للعاملين خلال هذه الفترة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك برفقة مسؤولي الوزارة.

وتجول وزير الإسكان، بمكاتب مقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمتابعة توزيع المكاتب على الإدارات المختلفة، وكذا تأثيث المكاتب، و استمع إلى شرح من مسؤولى الوزارة، عما تم تم إنجازه حتى الآن من توزيع وتأثيث المكاتب.

- الانتقال للعاصمة الإدارية نقلة نوعية تهدف لتقديم أفضل الخدمات بطريقة ميسرة

 

وأكد الوزير، أن الانتقال إلى العاصمة الادارية الجديدة، ليس مجرد انتقال للعاملين بالوزارة، وإنما هو نقلة نوعية تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات بطريقة ميسرة، وباستخدام أفضل وأحدث الوسائل التكنولوجية.

 يأتي هذا فيما أعلنت شركة العاصمة الإدارية الجديدة، انتقالها لمقرها الدائم بالحى الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

وذلك فى إطار خطة الدولة لانتقال الجهات الحكومية والوزارات للعمل من داخل العاصمة الإدارية الجديدة وذلك قبل منتصف العام الجاري.

عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وزارة الإسكان لعاصمة الإدارية الانتقال التدريجى الرئيس عبد الفتاح السيسي مسئولي الوزارة

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

الأكثر قراءة

السفارة المصرية فى كييف: فتح الحدود بين أوكرانيا ورومانيا لعبور المصريين العالقين

روسيا: استسلام أكثر من 150 جنديًا أوكرانيًا خلال العمليات العسكرية

الجيش الأوكرانى: القوات الروسية تقترب من كييف وصافرات الإنذار تدوى

مصر توقّع مذكرتى تفاهم مع «مايكروسوفت» لبناء قدرات مواطنى قرى «حياة كريمة»

تعاون بين «المصرية للاتصالات» و«IBM» لتنمية مهارات طلاب ومعلمي مدارس WE

رفع 91 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حاتم حافظ

«لماذا لا تزرع شجرة؟».. حين يحررك خاطفك وسجّانك

د. محمد عفيفي

جمال عبدالناصر: فلسفة الثورة «1-2»

فيصل شمس

اختلاف فخلاف فصراع.. ثم ماذا بعد؟

ماجد حبته

ما يعنينا فى الأزمة الأوكرانية

د. بهي الدين مرسي

هل نحن بمنأى عن مخاطر الإشعاع النووى المحتمل فى الحرب الوشيكة؟

حسين دعسة

هل تدفع أمريكا ثمن الدفاع عن الحلفاء والديمقراطية فى الخارج؟

عبد الرحيم طايع

وسط البلد.. القاهرة العظيمة المظلومة!

مدحت بشاى

مصر.. واستعادة الهوية

صور

أعمال تطوير وتوسعة محور 26 يوليو

جلسة «الإعلام الرياضي» في «الأعلى للإعلام»

صور من أول أيام الدراسة بـ«الترم الثاني»

محطة تل أبيب

المزيد

كيف رأت وسائل الإعلام الإسرائيلية «عملية روسيا العسكرية»؟

قوات الاحتلال تقتحم مُخيم «الأمعرى» وتعتقل شابين فلسطينيين

روسيا فى رسالة لإسرائيل: مرتفعات الجولان جزء لا يتجزأ من سوريا