تحقيقات موسعة في اعتداء شاب على قاصر جنسيًا داخل شقة والدته بحلوان

تجري النيابة العامة، اليوم الخميس، تحقيقات موسعة مع شاب متهم بالاعتداء الجنسي على فتاة قاصر داخل شقة بمنطقة حدائق حلوان دائرة قسم شرطة المعصرة.

وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وعرض الفتاة على الطب الشرعي.

تقدم والد فتاة تدعى "ندى"، 14 سنة، ومقيمة بمنطقة السيدة زينب، ببلاغ يتهم شابا يدعى "م"، 18 سنة، ومقيم بدائرة القسم، بالاعتداء على ابنته واستدراجها داخل شقة ملك والدته بمنطقة حدائق حلوان، والاعتداء عليها.

وبالانتقال لمحل البلاغ، وبالفحص أمكن ضبط المتهم حال تواجده داخل الشقة المشار إليها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وتم تحرير المحضر اللازم للواقعة، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.