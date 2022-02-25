الجمعة 25 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الدفاع الروسية»: دمرنا 118 موقعًا للبنية التحتية العسكرية الأوكرانية

موقعا للبنية التحتية
موقعا للبنية التحتية العسكرية الأوكرانية

قال متحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة،  أن القوات الروسية، التي بدأت عملية عسكرية واسعة النطاق في أوكرانيا أمس الخميس، دمرت 118 موقعا للبنية التحتية العسكرية الأوكرانية.

وأضاف المتحدث، أن روسيا ستنشر مظليين للمساعدة في حراسة محطة تشرنوبل للطاقة النووية المغلقة بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف، مضيفا في إفادة صحفية إن مستويات الإشعاع في المحطة طبيعية.

وأعلنت لجنة التحقيقات الروسية، سقوط ما لا يقل عن 14 قذيفة في أراضي مقاطعة روستوف على الدون الروسية جنوب البلاد، تم إطلاقها من أراضي أوكرانيا.

وقالت لجنة التحقيقات، في بيان لها، إن القذائف تسببت "بتدمير مبنى مستخدم من قبل دائرة حراسة الحدود لجهاز الأمن الفدرالي الروسي في مقاطعة روستوف على الدون".

ويأتي ذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا التي انطلقت صباح أمس الخميس 24 فبراير.

وعلى صعيد آخر، قال مندوب روسيا لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف، إن الحزمة الأولى من العقوبات ضد روسيا كانت غريبة، وتعكس بشكل أساسي التوجه الرسمي للاتحاد نحو هذه العقوبات.

وأضاف "تشيجوف"، في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم"، مساء أمس الخميس، أن الدبلوماسيين الروس في بروكسل يعملون بشكل فعال في الظروف الجديدة، و هما ما يجعل العمل يكون بشكل أكثر وضوحًا وحيوية في هذه الظروف الصعبة.

العاصمة الأوكرانية كييف أوكرانيا القوات الروسية روسيا

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وائل لطفي

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«الدفاع الروسية»: دمرنا 118 موقعًا للبنية التحتية العسكرية الأوكرانية

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