جامعة الوادي الجديد تختتم أعمال القوافل البيطرية الزراعية

اختتمت جامعة الوادي الجديد أعمال القوافل الطبية البيطرية الزراعية، التي شملت عددا من مراكز وقرى المحافظة، ونظمتها كلية الطب البيطري والزراعة بالجامعة بالتعاون والتنسيق مع مديريتى الطب البيطري والزراعة بالوادى الجديد، وذلك فى الفترة من 19 فبراير وحتى 24 من فبراير الجاري، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد، أن الجامعة حريصة على تنظيم القوافل البيطرية العلاجية والزراعية الإرشادية، التي تستهدف مراكز وقرى المحافظة الأكثر احتياجا، وذلك لتوصيل الخدمات البيطرية والإرشادات الزراعية في تلك المناطق النائية.

موضحا أن ذلك يأتي انطلاقاً من دور الجامعة التنموي والمجتمعي، والذي تسعى إلى تحقيقه من خلال تعظيم الخدمات المقدمة للمناطق النائية.

ومن جانبه أشار الأستاذ الدكتور وليد سنوسى عميد كلية كلية الطب البيطرى بجامعة الوادى الجديد إلى أن القوافل البيطرية استهدفت عدد من قرى باريس والخارجة وبلاط والداخلة المحرومة لتقديم الخدمات البيطرية والإرشادية للمناطق النائية والأكثر احتياجا.

وأضاف أن القافلة تمكنت من تقديم الخدمة البيطرية العلاجية لأكثر من 4800 حالة متنوعة من الأبقار والأغنام والماعز والابل والخيول والدواجن،بالاضافة إجراء عدد من العمليات الجراحية، موضحا أن القوافل البيطرية شارك فيها نخبة من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب بكلية الطب البيطرى من أقسام الجراحة والتوليد وطب الحيوان وأمراض الدواجن والسموم والتغذية الإكلينيكية والصحة البيطرية باستخدام الأشعة التلفزيونية.

ومن جانبه أكد الأستاذ الدكتور أيمن كساب عميد كلية الزراعة، أن القوافل الزراعية شارك فيها أساتذة من أقسام

الأقسام الأراضي والمياه والبساتين الفاكهة والخضر والمحاصيل ووقاية النبات وأمراض النبات والإنتاج الحيواني والداجني وعلوم وتكنولوجيا الأغذية والألبان والاقتصاد والزراعى والمجتمع الريفى والإرشاد الزراعي، حيث تم عقد سلسلة من الندوات الإرشادية للمزارعين بالقرى المستهدفة والرد على استفسارات المزارعين والمشكلات التى تواجههم.

كما قام أعضاء هيئة التدريس بتوضيح الممارسات الزراعية السليمة لتحقيق أكبر عائد اقتصادي من أي مشروع زراعي.

هذا وقد قدم الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة الشكر لأعضاء القوافل البيطرية الزراعية من أساتذة وأعضاء هيئة تدريس وطلاب وأجهزة معاونة على ما قدموه من أعمال لخدمة مربي الثروة الحيوانية والمزارعين بالقرى المستهدفة بمراكز المحافظة، متمنيا لهم التوفيق والنجاح لخدمة التنمية الزراعية والنهوض بالثروة الحيوانية بالوادي الجديد.