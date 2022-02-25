الجمعة 25 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة الوادي الجديد تختتم أعمال القوافل البيطرية الزراعية

صورة من القافلة البيطرية
صورة من القافلة البيطرية

اختتمت جامعة الوادي الجديد أعمال القوافل الطبية البيطرية الزراعية، التي شملت عددا من مراكز وقرى المحافظة، ونظمتها كلية الطب البيطري والزراعة بالجامعة بالتعاون والتنسيق مع مديريتى الطب البيطري والزراعة بالوادى الجديد، وذلك فى الفترة من 19 فبراير وحتى 24 من فبراير الجاري، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد، أن الجامعة حريصة على تنظيم القوافل  البيطرية العلاجية والزراعية الإرشادية، التي تستهدف مراكز وقرى المحافظة الأكثر احتياجا، وذلك لتوصيل الخدمات البيطرية والإرشادات الزراعية في تلك المناطق النائية.

موضحا أن ذلك يأتي انطلاقاً من دور الجامعة التنموي والمجتمعي، والذي تسعى إلى تحقيقه من خلال تعظيم الخدمات المقدمة للمناطق النائية.

ومن جانبه أشار الأستاذ الدكتور وليد سنوسى عميد كلية كلية الطب البيطرى بجامعة الوادى الجديد إلى أن القوافل البيطرية استهدفت عدد  من قرى باريس والخارجة وبلاط والداخلة المحرومة لتقديم الخدمات البيطرية والإرشادية للمناطق النائية والأكثر احتياجا.

وأضاف أن القافلة  تمكنت من تقديم الخدمة البيطرية  العلاجية لأكثر من 4800 حالة متنوعة   من الأبقار والأغنام والماعز والابل والخيول  والدواجن،بالاضافة إجراء عدد من العمليات الجراحية، موضحا أن القوافل البيطرية شارك فيها نخبة من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب بكلية الطب البيطرى من أقسام الجراحة والتوليد وطب الحيوان وأمراض الدواجن والسموم والتغذية الإكلينيكية والصحة البيطرية باستخدام الأشعة التلفزيونية.

ومن جانبه أكد الأستاذ الدكتور أيمن كساب عميد كلية الزراعة، أن القوافل الزراعية شارك فيها أساتذة من أقسام 
الأقسام الأراضي والمياه والبساتين الفاكهة والخضر والمحاصيل ووقاية النبات وأمراض النبات والإنتاج الحيواني والداجني وعلوم وتكنولوجيا الأغذية والألبان والاقتصاد والزراعى والمجتمع الريفى والإرشاد الزراعي، حيث تم عقد سلسلة من الندوات الإرشادية  للمزارعين بالقرى المستهدفة والرد على استفسارات المزارعين والمشكلات التى تواجههم.

كما قام أعضاء هيئة التدريس بتوضيح الممارسات الزراعية السليمة لتحقيق أكبر عائد اقتصادي من أي مشروع زراعي.

هذا وقد قدم الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة الشكر لأعضاء القوافل البيطرية الزراعية من أساتذة وأعضاء هيئة تدريس وطلاب وأجهزة معاونة على ما قدموه من أعمال لخدمة مربي الثروة الحيوانية والمزارعين بالقرى المستهدفة بمراكز المحافظة، متمنيا لهم التوفيق والنجاح لخدمة التنمية الزراعية والنهوض بالثروة الحيوانية  بالوادي الجديد.

FB_IMG_1645777043828
FB_IMG_1645777043828
FB_IMG_1645777040013
FB_IMG_1645777040013
FB_IMG_1645777049619
FB_IMG_1645777049619
اختتمت جامعة الوادي الجديد أعمال القوافل الطبية البيطرية الزراعية مديريتى الطب البيطري والزراعة حياة كريمه المبادرة الرئاسية رئيس الجمهورية

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

الأكثر قراءة

«الدفاع الروسية»: دمرنا 118 موقعًا للبنية التحتية العسكرية الأوكرانية

التليفزيون المصرى ينقل شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر.. والهدهد خطيبًا

تحرير 2643 مخالفة مرورية متنوعة على الطرق السريعة

«المركزى»: 3.066 تريليون جنيه إجمالى أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للبنوك

وزير ألماني سابق يحذر من تصاعد النزاع مع روسيا بمشاركة الناتو

أهل الكرم.. هكذا تعامل المصريون مع الأوكران العالقين بالغردقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حاتم حافظ

«لماذا لا تزرع شجرة؟».. حين يحررك خاطفك وسجّانك

د. محمد عفيفي

جمال عبدالناصر: فلسفة الثورة «1-2»

فيصل شمس

اختلاف فخلاف فصراع.. ثم ماذا بعد؟

ماجد حبته

ما يعنينا فى الأزمة الأوكرانية

د. بهي الدين مرسي

هل نحن بمنأى عن مخاطر الإشعاع النووى المحتمل فى الحرب الوشيكة؟

حسين دعسة

هل تدفع أمريكا ثمن الدفاع عن الحلفاء والديمقراطية فى الخارج؟

عبد الرحيم طايع

وسط البلد.. القاهرة العظيمة المظلومة!

مدحت بشاى

مصر.. واستعادة الهوية

صور

أعمال تطوير وتوسعة محور 26 يوليو

جلسة «الإعلام الرياضي» في «الأعلى للإعلام»

صور من أول أيام الدراسة بـ«الترم الثاني»

محطة تل أبيب

المزيد

كيف رأت وسائل الإعلام الإسرائيلية «عملية روسيا العسكرية»؟

قوات الاحتلال تقتحم مُخيم «الأمعرى» وتعتقل شابين فلسطينيين

روسيا فى رسالة لإسرائيل: مرتفعات الجولان جزء لا يتجزأ من سوريا