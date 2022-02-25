الجمعة 25 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السفير الروسى لدى واشنطن: سنرد على طرد مستشار موسكو من أمريكا

أناتولي أنطونوف
أناتولي أنطونوف

أكد السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف أن موسكو تعتبر طرد واشنطن مستشار السفارة الروسية لديها سيرغي تريبلكوف خطوة إضافية غير ودية تجاه روسيا.

 

وقال: "نعتبر الطرد الجديد خطوة أخرى غير ودية تهدف إلى تقليص الوجود الدبلوماسي الروسي في الولايات المتحدة... وردّنا لن يتأخر".

 

من جهته، أكد مصدر دبلوماسي أمريكي أنه لا علاقة للطرد بـ"الغزو الروسي لأوكرانيا وهو جزء من نزاع طويل الأمد بين واشنطن وموسكو حول طاقم السفارة، ومع ذلك، يأتي ذلك في الوقت الذي وصلت فيه التوترات بين العاصمتين إلى أعلى مستوياتها بعد الحرب الباردة بسبب أوكرانيا".

 

وقال إن "وزارة الخارجية أبلغت السفارة الروسية الأربعاء، أنها ستطرد الوزير المستشار سيرغي تريبلكوف، وهو حاليا الشخص الثاني في البعثة تحت قيادة السفير أناتولي أنتونوف".

 

وطردت روسيا نائب رئيس البعثة الأمريكية بارت غورمان من موسكو منتصف فبراير الجاري.

 

وعلى الرغم من تدهور العلاقات على خلفية الوضع الحالي في أوكرانيا، أشار المسؤول إلى أن "الولايات المتحدة لا تزال تعتقد أنه من المهم الحفاظ على الاتصالات الدبلوماسية لتسهيل التواصل بين حكومتينا"، لكن قال إنه "لن يسمح بأفعال مثل طرد جورمان أن تمر بدون رد".

وعلى صعيد آخر، قال مندوب روسيا لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف، إن الحزمة الأولى من العقوبات ضد روسيا كانت غريبة، وتعكس بشكل أساسي التوجه الرسمي للاتحاد نحو هذه العقوبات.

وأضاف تشيجوف، في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم"، مساء أمس  الخميس، أن الدبلوماسيين الروس في بروكسل يعملون بشكل فعال في الظروف الجديدة، و هما ما يجعل العمل يكون بشكل أكثر وضوحًا و حيوية في هذه الظروف الصعبة.

كان الاتحاد الأوروبي، قد أعلن في وقت سابق، حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا تشمل عقوبات ضد 351 نائبًا في مجلس الدوما، و27 فردًا وكيانًا قانونيا في البلاد، وتقييد وصول روسيا إلى السوق المالية الأوروبية، ومنع الشركات الأو روبية من أي تعاملات اقتصادية مع جمهوريتي لوجانسك و دونيتسك في دونباس.

 

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وائل لطفي

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