الجمعة 25 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الخارجية الدنماركية تعلن إجلاء موظفى سفارتها عن أوكرانيا

أوكرانيا
أوكرانيا

أعلنت وزارة الخارجية الدنماركية إجلاء جميع موظفي سفارتها عن كييف إلى شرق بولندا، لأسباب أمنية.

 

وجاء في بيان على موقع الوزارة: "أجلت الوزارة جميع موظفيها الدبلوماسيين العاملين في سفارتها لدى كييف، والسفارة في أوكرانيا لم تعمل منذ الصباح لأسباب أمنية".

 

من جهتها، أكدت الأمينة العامة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا هيلغا شميد أن "المنظمة قررت إجلاء موظفيها بشكل عاجل عن أوكرانيا لأسباب أمنية".

 

وأفادت صحيفة Verdens Gang النرويجية في وقت سابق بأن "حلف الناتو قرر إجلاء مكتبه في العاصمة الأوكرانية كييف على خلفية خطر الغزو الروسي".

 

وذكرت الصحيفة أن "المكتب الإعلامي للناتو أكد لها نقل موظفي مكتب الحلف في كييف إلى العاصمة البلجيكية بروكسل ومدينة لفوف غرب أوكرانيا".

 

وعلى صعيد آخر، سجلت الدنمارك 26 ألفا و642 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الماضية.
 

كما سجلت البلاد 34 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.


وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليونين و621 ألفًا و660 إصابة، والوفيات إلى 4348 حالة.
وأظهرت بيانات لجونز هوبكنز الأمريكية، اليوم، أنه تم إعطاء 13 مليونا و158 ألفا و506 جرعات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في الدنمارك حتى الآن.
 

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

 

وكانت أعلنت الدنمارك، أنها تدرس وقف برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا لتكون أول دولة تقوم بذلك. 

 

وأشارت هيئة الصحة في الدنمارك، إلى أنها تدرس وقف برنامج التطعيم لأن المجتمع حقق مناعة جيدة، كما سيتم وقف تطعيم الأطفال وإعطاء الجرعة الرابعة لكبار السن.

أوكرانيا موظف موظفي الدنمارك دنمارك راني اوكراني وكرانيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

الأكثر قراءة

مروة ناجى ونجوم أوبرا الإسكندرية يتألقون فى حفل فنى ساهر بعروس البحر

رئيس «ناتجاس» يكشف لـ«الدستور» أسباب رائحة الغاز المنتشرة في المقطم

أكسيوس: مشروع قرار للكونجرس يدعو لاستبعاد روسيا من مجلس الأمن

لودريان: على بوتين أن يدرك أن «الناتو» يتمتع بقدرات نووية أيضا

دونيتسك الشعبية: مقتل شخص وإصابة 5 آخرين جراء القصف الأوكرانى

أول تحرك برلمانى بشأن خطة الحكومة لإجلاء المصريين من أوكرانيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حاتم حافظ

«لماذا لا تزرع شجرة؟».. حين يحررك خاطفك وسجّانك

د.محمد عفيفي

جمال عبدالناصر: فلسفة الثورة «1-2»

فيصل شمس

اختلاف فخلاف فصراع.. ثم ماذا بعد؟

ماجد حبته

ما يعنينا فى الأزمة الأوكرانية

د. بهي الدين مرسي

هل نحن بمنأى عن مخاطر الإشعاع النووى المحتمل فى الحرب الوشيكة؟

حسين دعسة

هل تدفع أمريكا ثمن الدفاع عن الحلفاء والديمقراطية فى الخارج؟

عبد الرحيم طايع

وسط البلد.. القاهرة العظيمة المظلومة!

مدحت بشاى

مصر.. واستعادة الهوية

صور

أعمال تطوير وتوسعة محور 26 يوليو

جلسة «الإعلام الرياضي» في «الأعلى للإعلام»

صور من أول أيام الدراسة بـ«الترم الثاني»

محطة تل أبيب

المزيد

كيف رأت وسائل الإعلام الإسرائيلية «عملية روسيا العسكرية»؟

قوات الاحتلال تقتحم مُخيم «الأمعرى» وتعتقل شابين فلسطينيين

روسيا فى رسالة لإسرائيل: مرتفعات الجولان جزء لا يتجزأ من سوريا