الخارجية الدنماركية تعلن إجلاء موظفى سفارتها عن أوكرانيا

أعلنت وزارة الخارجية الدنماركية إجلاء جميع موظفي سفارتها عن كييف إلى شرق بولندا، لأسباب أمنية.

وجاء في بيان على موقع الوزارة: "أجلت الوزارة جميع موظفيها الدبلوماسيين العاملين في سفارتها لدى كييف، والسفارة في أوكرانيا لم تعمل منذ الصباح لأسباب أمنية".

من جهتها، أكدت الأمينة العامة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا هيلغا شميد أن "المنظمة قررت إجلاء موظفيها بشكل عاجل عن أوكرانيا لأسباب أمنية".

وأفادت صحيفة Verdens Gang النرويجية في وقت سابق بأن "حلف الناتو قرر إجلاء مكتبه في العاصمة الأوكرانية كييف على خلفية خطر الغزو الروسي".

وذكرت الصحيفة أن "المكتب الإعلامي للناتو أكد لها نقل موظفي مكتب الحلف في كييف إلى العاصمة البلجيكية بروكسل ومدينة لفوف غرب أوكرانيا".

وعلى صعيد آخر، سجلت الدنمارك 26 ألفا و642 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الماضية.



كما سجلت البلاد 34 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.



وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليونين و621 ألفًا و660 إصابة، والوفيات إلى 4348 حالة.

وأظهرت بيانات لجونز هوبكنز الأمريكية، اليوم، أنه تم إعطاء 13 مليونا و158 ألفا و506 جرعات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في الدنمارك حتى الآن.



يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

وكانت أعلنت الدنمارك، أنها تدرس وقف برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا لتكون أول دولة تقوم بذلك.

وأشارت هيئة الصحة في الدنمارك، إلى أنها تدرس وقف برنامج التطعيم لأن المجتمع حقق مناعة جيدة، كما سيتم وقف تطعيم الأطفال وإعطاء الجرعة الرابعة لكبار السن.