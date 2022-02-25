استمرار ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا فى أنحاء العالم

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميًا، اليوم وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.



ففي أوروبا، سجّلت السلطات الصحية في ألمانيا 111 حالة وفاة، و82 ألفا و285 إصابة؛ ليبلغ إجمالي الوفيات 122 ألفا و733 حالة، والإصابات 14 مليونا و174 ألفا و906 إصابات.



وأعلنت سلطات الصحة البريطانية تسجيل 125 حالة وفاة، و38 ألفا و933 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع عدد من قضى نحبهم في المملكة المتحدة خلال 28 يوما من تشخيص إصابتهم بالفيروس إلى 161 ألفا و125 شخصا، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات 18 مليونا و773 ألفا و164 إصابة.

وسجلت وزارة الصحة الإيطالية 249 حالة وفاة، و46 ألفا و169 إصابات بالفيروس خلال اليوم الأخير؛ ما يرفع حصيلة الوفيات المسجلة في إيطاليا حتى اليوم إلى 154 ألفا و13 حالة، بينما وصلت حصيلة الإصابات التراكمية إلى 12 مليونا و651 ألفا و251 إصابة.

وفي اليونان، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 15 ألفا و829 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى مليونين و369 ألفا و396 إصابة.

وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 65 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 25 ألفا و603 حالات. حسبما ذكرت صحيفة /كاثميريني/ اليونانية.

وفي النمسا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 28 ألفا و591 إصابات جديدة و39 حالة وفاة، ليبلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في النمسا حتى الآن مليونين و578 ألفا و962 حالة، فيما وصل تراكمي الوفيات إلى 14 ألفا و700 حالة.

وفي بولندا، سجلت وزارة الصحة 18 ألفا و282 إصابة جديدة و341 حالة وفاة، وبذلك يصل إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس حتى الآن إلى 5 ملايين و620 ألف و946 حالة، بينما بلغ تراكمي الوفيات 110 آلاف و 858 حالة.

وفي رومانيا، سجلت السلطات الصحية 10 آلاف و 749 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى مليونين و 708 آلاف و 315 إصابة، كما سجلت 115 حالة وفاة ليبلغ إجمالي الوفيات 63 ألفًا و 73 حالة وفاة.