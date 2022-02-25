الجمعة 25 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

موريتانيا تتسلم رئاسة مجموعة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا بمنظمة الفاو

الخارجية الموريتانية
الخارجية الموريتانية

تسلمت موريتانيا في روما رئاسة مجموعة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا بمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) من المندوبة الدائمة لجمهورية العراق بالفاو وسفيرتها بروما السيدة صفية اسهيل.


وذكرت الخارجية الموريتانية - في بيان اليوم - أن السفيرة زينب أعل سالم سفيرة موريتانيا بإيطاليا أكدت - خلال احتفالية بالمناسبة - التزام موريتانيا بالعمل على تعزيز جهود المجموعة بالتعاون مع منظمة الفاو، من أجل القضاء على الجوع والفقر وسوء التغذية وفي مجالات التغير المناخي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومجابهة جائحة كوفيد 19وتداعياتها علي دول الإقليم.


وأضافت الوزارة أن من شأن تسلم موريتانيا لهذا المنصب؛ تعزيز حضورها على مستوي الهيئات الأممية والإقليمية وتمكينها من المساهمة الفعالة في إطار تلك الهيئات، في دفع عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي في العالم.

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