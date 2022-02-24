«صحة المنوفية»: الكشف على 1271 خلال قافلة طبية بقرية ساقية المنقدي

نظمت مديرية الشئون الصحية بالمنوفية بالتنسيق مع إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة، قافلة علاجية مجانية بقرية ساقية المنقدى بمركز أشمون يومي الأربعاء والخميس، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، وتوجيه الدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

وأوضحت المديرية أنه تم التأكيد على اتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي، كما تم التأكد من أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية، بحضور الدكتورة شيماء دنيا مدير إدارة أشمون الصحية والدكتورة عزة عيسوى نائب مدير الإدارة.

من جهتها صرحت الدكتورة الشيماء شفيق منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية، بأن القافلة اشتملت على العديد من التخصصات الطبية هي " باطنة، أطفال، جراحة، نساء وتوليد، جلدية، أنف وأذن و حنجرة"، حيث تم توقيع الكشف الطبي المجاني على 1271 مواطن من أهالي القرية، وصرف العلاج اللازم لهم مجاناً، كما تم إجراء الفحوصات المعملية لـ 92 مريضا، والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط لـ 18 حالة ، وعمل الأشعة اللازمة لـ 23 مواطنا، وتحويل 9 حالات للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية و تثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية، وتم عمل ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين وغيرها على هامش المبادرات الرئاسيةلدعم صحة المرأة المصرية.

من جانبه قدم دكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية الشكر لمنسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضي والمواطنين بمحافظة المنوفية .

يأتي ذلك في إطار حرص القيادة السياسية علي الوصول بالخدمات الطبية للقري النائية والفئات المجتمعية الأكثر احتياجا علي مستوى الدولة وتعظيم شأن الخدمات المقدمة للمواطنين مما يساهم في تطوير المنظومة الصحية وخاصة بنطاق محافظة المنوفية .