الجمعة 25 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

لجنة «الدوم» تتفق على اختيار بكرى.. وعمرو يوسف: "اخترتك بعد 30 ثانية»

محمد بكري
محمد بكري

شارك المتسابق محمد بكري في الحلقة الرابعة من برنامج “الدوم” لاكتشاف المواهب المعروض عبر شاشة قناة “أون”، بمنولوج مميز قدم خلاله شخصيتين مختلفتين.

الحلقة الرابعة من برنامج الدوم

وأشادت لجنة التحكيم بالمتسابق وأدائه المتميز الذي قدمه أمام لجنة التحكيم وقال له عمرو يوسف “اختارتك بعد 30 ثانية فقط من التمثيل وشعرت بالأداء المميز لك”، وشاركته النجمة يسرا والمخرج مروان حامد نفس الرأي.

متسابق يحصل على إشادة لجنة التحكيم 

كما أشادت لجنة التحكيم بـ"مروان أشرف"، بعد أن قدم مشهدا تراجيديا لممثل يحلم بالبطولة المطلقة متمنيًا الحصول على فرصة للتمثيل والحصول على بطولة وقال: “أنتم مش أحسن مني ولا أنا أقل منك نفسي في البطولة”، ليتفاعل معه الجمهور وتقرر اختياره قائلًة “أنا مع الجمهور”، بينما قال له المخرج مروان حامد:" أداءك مش ممتاز لكن اختياراتك ذكية علشان كدة هختارك".

مواعيد عرض "الدوم"

ويعرض برنامج اكتشاف المواهب "الدوم" عبر شاشة قناة ON  الساعة الحادية عشرة مساء يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع تحت إشراف شركة "ميديا هب سعدي - جوهر" بالتعاون مع وزارتي الثقافة والشباب والرياضة ومن إنتاج شركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

يُجدر الإشارة إلى أنه قد تقدم إلى المسابقة قرابة 20 ألف متسابق من 27 محافظة وتمت تصفيتهم وفقا للمعايير الموضوعة للاختيار حتى وصل عددهم إلى 200 مشترك يتم إجراء شروط المسابقة عليهم خلال 12 حلقة، هى عدد حلقات الموسم الأول من البرنامج الذي صادف ردود فعل كبيرة لدى الجمهور منذ الحلقات الأولى من عرضه.

 

ومن المقرر عرض البرنامج الجديد حتى شهر رمضان القادم من خلال حلقتين أسبوعيا.

محمد بكري برنامج الدوم الدوم المواهب اون الحلقة الرابعة من برنامج الدوم متسابق يحصل على إشادة لجنة الدوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

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