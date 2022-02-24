إشادة واعتذار.. تفاصيل الحلقة الرابعة لبرنامج اكتشاف المواهب «الدوم»

بدأت قبل قليل، فعاليات الحلقة الرابع من برنامج “الدوم” أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر والوطن العربي عبر قناة أون.

الحلقة الرابعة من الدوم

وفي بداية المسابقة أبهرت المتسابقة هايدي الجمهور من خلال تقديم فقرة غنائية تمثيلية وشجعتها النجمة يسرا وتفاعل معها باقي أعضاء لجنة التحكيم وهم الفنان عمرو يوسف والمخرج مروان حامد وتم اختيارها وتأهلت للمرحلة التالية من البرنامج وصفق لها الجمهور بشكل كبير.

واعتذرت لجنة التحكيم بالكامل للشاب “علي”22 سنة، بعد تقديمه فقرة تمثيلية باللهجة الصعيدية وأخبروه أنه مازال صغيرًا ويحتاج إلى الكثير من التدريب.

برنامج اكتشاف المواهب “الدوم”

"الدوم" هو من أكبر برامج اكتشاف المواهب سواء في الغناء أو التمثيل أو تقديم البرامج، وهو فرصة عظيمة لظهور المواهب المدفونة على الساحة، وجذب أيضًا عدد كبير من المتابعين والمشاهدين من مصر وخارجها، الأمر الذي تسبب في تصدر اسم "الدوم" عرش مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا.

ويرصد "الدستور" في السطور التالية، مواعيد عرض برنامج "الدوم".

وانطلقت أولى حلقات البرنامج يوم الجمعة الموافق 11 فبراير الجاري عبر شبكة قنوات أون 2022، ومن المقرر أن يذاع البرنامج يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة الحادية عشر عشر مساءً بتوقيت مصر.

يعرض برنامج اكتشاف المواهب "الدوم" عبر شاشة قناة ON الساعة الحادية عشر مساء يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع تحت إشراف شركة "ميديا هب سعدي - جوهر" بالتعاون مع وزارتي الثقافة والشباب والرياضة ومن إنتاج شركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ومن المقرر أن يستمر البرنامج حتى شهر رمضان القادم من خلال حلقتين أسبوعيا.