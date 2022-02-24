إصدار 7 قرارات غلق وتشميع وإزالة مخالفات بالحي الثامن في العبور

وجه المهندس عبد الرؤوف الغيطي رئيس جهاز مدينة العبور، بعدم التهاون مع أي مخالفة وتطبيق القانون بكل حزم، حيث تم تشكيل حملة تنفيذ قرارات غلق وتشميع وإزالة إشغالات وتصحيح أوضاع المخالفات تحت إشراف لجنة الغلق والإزالة وإدارتي الأحياء والأمن بالجهاز بمعاونة شرطة التعمير وشرطة المرافق بالحي الثامن.

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وأوضح أن الحملة أصدرت 7 قرارات غلق وتشميع بأحياء المدينة، حيث تم غلق وتشميع وسحب عداد الكهرباء بالقطعة رقم (٣٧) بلوك (١٧٠٥١) بالإسكان العائلي (٧) بالحي الثامن لاستغلال البدروم سنتر تعليمي، وغلق وتشميع وسحب عداد الكهرباء بالقطعة رقم (٧١) بلوك (١٧٠٥١) بالإسكان العائلي (٧) بالحي الثامن لاستغلال البدروم مصنع ملابس.

وأضاف أنه تم غلق وتشميع وسحب عداد الكهرباء بالقطعة رقم (٦١) بلوك (١٧٠٥١) بالإسكان العائلي (٧) بالحي الثامن لاستغلال البدروم مخزن، فضلا عن غلق وتشميع وسحب عداد الكهرباء بالقطعة رقم (٥١) بلوك (١٧٠٥١) بالإسكان العائلي (٧) بالحي الثامن لاستغلال البدروم مصنع ملابس.



وتابع أنه تم غلق وتشميع وسحب عداد الكهرباء بالقطعة رقم (٢) بلوك (١٧٠٥٣) بالإسكان العائلي (٧) بالحي الثامن لاستغلال البدروم مصنع ملابس، كما تم غلق وتشميع وسحب عداد الكهرباء بالقطعة رقم (٩) بلوك (١٧٠٥٤) بالإسكان العائلي (٧) بالحي الثامن لاستغلال البدروم مخزن مبيدات حشرية.



وأضاف رئيس الجهاز أن الحملة أزالت (١٠) محلات بالقطعة رقم (٣٥&٣٦) بلوك (١٧٠٥٤) بالإسكان العائلي (٧) بالحي الثامن.