الخميس 24 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة 223 حالة تعدٍ على أراضى أملاك الدولة فى دمياط

إزالة حالة تعد على
إزالة حالة تعد على أراضي

قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أن المحافظة تتصدى وبكل حسم لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، للحفاظ على أملاك الدولة وحق الشعب وفرض سيادة القانون، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مؤكدة أنه لن يتم السماح بأى تعديات جديدة .

وذكرت "المحافظ" أنه خلال الحملة المُنفذة اليوم ضمن المرحلة الثانية من الموجة التاسعة عشر، تم إزالة عدد ٥ حالات تابعين لولاية الموارد المائية والرى بمركز الزرقا، وذلك بمساحة ٨٥٢ متر مربع.

كما أشارت "الدكتورة منال عوض" إلى أن إجمالى عدد الحالات التى تمت إزالتها منذ إنطلاق تلك المرحلة قد بلغ ٢٢٣ حالة بمساحة ١٨٨١٤ متر مربع.

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