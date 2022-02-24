«من الحليب للبيض».. 10% من سكان العالم يعانون من حساسية الطعام

الحساسية الغذائية شائعة عند الكثير، حيث يعاني حوالي 10٪ من سكان العالم من نوع من الحساسية تجاه الطعام، كما تختلف الحساسية تجاه الطعام عن مجرد الشعور بعدم الارتياح بعد تناول أطعمة معينة، ولكنها أكثر شدة، وفي بعض الحالات يمكن أن تقضي على حياتك إذا لم يتم علاجها على الفور.

ما هي حساسية الطعام؟

تحدث حساسية الطعام عندما يتفاعل جهاز المناعة في الجسم مع أطعمة معينة، نتيجة لذلك ترتفع مستويات "الهيستامين" الذي يتسبب في زيادة الإصابة بالالتهابات وفقًا لما ذكره موقع " health one medicine" الطبي.

وتشمل بعض الأعراض لحساسية الطعام في صعوبة في التنفس، العيون المنتفخة، الطفح الجلدي و الحكة، التقيؤ، الإصابة بضغط الدم المنخفض، القشعريرة والإسهال وتورم الوجه أو الفم أو اللسان.

وهناك الكثير من الأطعمة التي تسبب الحساسية، ففي السطور التالية يرصد الأطباء بموقع " health one medicine" الطبي، أشهرها في السطور التالية.

الحليب:

تحدث حساسية الحليب عندما يستجيب الجهاز المناعي للجسم بشكل سلبي للبروتينات الموجودة في الحليب، حيث تعتبر حساسية الحليب أكثر شيوعًا عند الرضع والأطفال الصغار، ولكن معظم الناس يعانون من هذه الحساسية حتى في مرحلة البلوغ.

أكد الأطباء، أنه يجب على هؤلاء الأشخاص المصابين بهذا النوع من الحساسية الابتعاد عن الأطعمة القائمة على الحليب والمعالجة التي تحتوي على نسبة عالية من بروتين الحليب.

ولا تخطئ في وجود حساسية من الحليب على أنها لا تتحمل اللاكتوز، حيث يختلف عدم تحمل اللاكتوز ويعني ببساطة وجود مشاكل في الجهاز الهضمي في تكسير الإنزيمات في الحليب.

ويمكن أن يكون حليب اللوز أو الصويا أو جوز الهند بديلاً جيدًا للحليب ، نظرًا لأنك لا تعاني من حساسية تجاه أي من هذه الأطعمة.

الفول السوداني:

الفول السوداني مسئول عن التسبب في العديد من ردود الفعل التحسسية القاتلة في جميع أنحاء العالم، حيث يعاني حوالي 16٪ إلى 21٪ من الأطفال من حساسية الفول السوداني التي يتخلصون منها مع تقدمهم في السن.

وتعتبر حساسية الفول السوداني وراثية في كثير من الحالات المعروفة، فالأشخاص الذين لديهم آباء أو أقارب يعانون من حساسية الفول السوداني هم الأكثر عرضة للإصابة بها، حيث يمكن أن تسبب حساسية الفول السوداني على الفور صعوبة في التنفس والطفح الجلدي والتورم.

البيض:

بروتينات البيض من الأطعمة الشائعة التي تسبب الحساسية لدى الأطفال بعمر 6 سنوات أو أقل، ومع ذلك يتغير التحمل تجاه البيض بشكل متكرر على مر السنين، لذلك يجب عليك اختباره ومعرفة ما إذا كان لديك حساسية تجاه البيض أم لا.

تحتوي معظم الأطعمة المصنعة أو المعبأة على بروتينات البيض ولكن لا تحتوي على ملصقات تقول "تحتوي على البيض"، الأمر الذي يشكل خطرًا على صحة المصاب بهذا النوع من الحساسية.

القمح:

عندما يعاني الفرد من حساسية القمح، يهاجم جهاز المناعة بروتين القمح المسمى الجلوتين، حيث يوجد القمح في العديد من الأطباق التي نستهلكها غالبًا مع وجباتنا مثل الخبز والمعكرونة والشوفان وبالتالي من الصعب تجنب الأطعمة التي تحتوي على القمح.

الأسماك:

بروتينات الأسماك والجيلاتين الموجودة في العظام والجلد هي المسئولة عن التسبب في الحساسية لدى كثير من الناس، لكن معظم الأشخاص الذين لديهم رد فعل تحسسي تجاه الأسماك، حيث يوصي الأطباء بتجنب الأسماك ومنتجاتها تمامًا.