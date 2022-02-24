التصريح بدفن طالبة تناولت مادة سامة بالخطأ فى المطرية

أمرت النيابة العامة بالمطرية، اليوم الخميس، بالتصريح بدفن طالبة لقيت مصرعها بعد تناولها مادة سامة عن طريق الخطأ بعد انتداب الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة.

وكشفت تحريات رجال مباحث القاهرة، ملابسات وفاة فتاة داخل منزل أسرتها بعد تناولها مادة سامة، موضحة أنها تناولتها بالخطأ، حيث كانت تضع علاجًا تتناوله لحرق الدهون على الثلاجة ووضع والدها - حسن النية - مادة سامة لمكافحة الفئران بالقرب من العلاج وعندما حضرت الفتاة تناولت المادة السامة بالخطأ وتوفيت في الحال.

وكان قسم شرطة المطرية تلقى بلاغًا من شرطة النجدة بوجود فتاة متوفاة داخل شقة بدائرة القسم وبالانتقال والفحص عثر على جثة فتاة فى العقد الثانى من العمر متوفية، وتم نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.