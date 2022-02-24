الخميس 24 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مباحث النقل والمواصلات تضبط عصابة لتزوير العملات المالية المحلية

حبس
حبس

اشتبهت الخدمات الأمنية المعينة بمحطة سكة حديد الجيزة، في أحد الأشخاص، واستوقفته وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية، وبتفتيشه عثر بحوزته على عدد من الأوراق النقدية «مقلدة». 

واعترف المتهم أمام رجال شرطة النقل والمواصلات، تحت إشراف اللواء بهي زغلول مساعد وزير الداخلية، بأنه تحصل عليها من أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة، وتم ضبطه أثناء تواجده بذات المحطة، وبحوزته عدد من الأوراق النقدية المقلدة من فئات مختلفة، لترويجها بالمحطة، واقتسام المكسب فيما بينهما. 

وبإخطار اللواء أشرف عثمان مدير إدارة البحث الجنائي بشرطة النقل والمواصلات، وجه بتكثيف الجهود لمعرفة مصدر العملات المالية المزيفة، وبتطوير مناقشة المتهمين المضبوطين، أقرا بأنهما تحصلا على المضبوطات عقب تواصلهما مع إحدى الصفحات الإلكترونية، وتقابلا مع آخران من خلال رقم هاتف «محدد»، لإستلام المبالغ المالية المقلدة، نظير مبلغ مالى صحيح.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن القليوبية، تم ضبط الأخرين، وتبين أنهما مقيمان بدائرة مركز شرطة قليوب بالقليوبية، وبحوزتهما عملات نقدية مقلدة من فئات مختلفة، وبتفتيش مسكن أحدهما تم ضبط «طابعة، جهاز لاب توب، المُستخدمين فى الواقعة، عدد من العملات الأجنبية، والمحلية المقلدة من فئات مختلفة، عدد من أوراق التصوير مطبوع عليها مقاطع من العملات المالية بفئات مختلفة، كمية من الأوراق المستخدمة فى عملية الطباعة». 

وبمواجهتهما اعترفا بتكوين تشكيل عصابي، تخصص فى تقليد العملات النقدية، وترويجها مستخدمين فى ذلك الأدوات المضبوطة.

الخدمات الأمنية سكة حديد الجيزة الرمل المتهم عملات محلية فئات مختلفة

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

الأكثر قراءة

بوتين: لا توجد طريقة للدفاع عن روسيا إلا بغزو أوكرانيا

محللون: «الحرب العالمية الثالثة» مستبعدة.. والغرب سيكتفى بمعاقبة بوتين اقتصاديًا

تعرف على مواعيد عرض برنامج «الدوم» أكبر برنامج مسابقات

مباحث النقل والمواصلات تضبط عصابة لتزوير العملات المالية المحلية

التصريح بدفن طالبة تناولت مادة سامة بالخطأ فى المطرية

الاحتفال بها ليلة 27 رجب.. أدعية ليلة الإسراء والمعراج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حاتم حافظ

«لماذا لا تزرع شجرة؟».. حين يحررك خاطفك وسجّانك

د.محمد عفيفي

جمال عبدالناصر: فلسفة الثورة «1-2»

فيصل شمس

اختلاف فخلاف فصراع.. ثم ماذا بعد؟

ماجد حبته

ما يعنينا فى الأزمة الأوكرانية

د. بهي الدين مرسي

هل نحن بمنأى عن مخاطر الإشعاع النووى المحتمل فى الحرب الوشيكة؟

حسين دعسة

هل تدفع أمريكا ثمن الدفاع عن الحلفاء والديمقراطية فى الخارج؟

عبد الرحيم طايع

وسط البلد.. القاهرة العظيمة المظلومة!

مدحت بشاى

مصر.. واستعادة الهوية

صور

أعمال تطوير وتوسعة محور 26 يوليو

جلسة «الإعلام الرياضي» في «الأعلى للإعلام»

صور من أول أيام الدراسة بـ«الترم الثاني»

محطة تل أبيب

المزيد

كيف رأت وسائل الإعلام الإسرائيلية «عملية روسيا العسكرية»؟

قوات الاحتلال تقتحم مُخيم «الأمعرى» وتعتقل شابين فلسطينيين

روسيا فى رسالة لإسرائيل: مرتفعات الجولان جزء لا يتجزأ من سوريا