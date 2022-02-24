مباحث النقل والمواصلات تضبط عصابة لتزوير العملات المالية المحلية

اشتبهت الخدمات الأمنية المعينة بمحطة سكة حديد الجيزة، في أحد الأشخاص، واستوقفته وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية، وبتفتيشه عثر بحوزته على عدد من الأوراق النقدية «مقلدة».

واعترف المتهم أمام رجال شرطة النقل والمواصلات، تحت إشراف اللواء بهي زغلول مساعد وزير الداخلية، بأنه تحصل عليها من أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة، وتم ضبطه أثناء تواجده بذات المحطة، وبحوزته عدد من الأوراق النقدية المقلدة من فئات مختلفة، لترويجها بالمحطة، واقتسام المكسب فيما بينهما.

وبإخطار اللواء أشرف عثمان مدير إدارة البحث الجنائي بشرطة النقل والمواصلات، وجه بتكثيف الجهود لمعرفة مصدر العملات المالية المزيفة، وبتطوير مناقشة المتهمين المضبوطين، أقرا بأنهما تحصلا على المضبوطات عقب تواصلهما مع إحدى الصفحات الإلكترونية، وتقابلا مع آخران من خلال رقم هاتف «محدد»، لإستلام المبالغ المالية المقلدة، نظير مبلغ مالى صحيح.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن القليوبية، تم ضبط الأخرين، وتبين أنهما مقيمان بدائرة مركز شرطة قليوب بالقليوبية، وبحوزتهما عملات نقدية مقلدة من فئات مختلفة، وبتفتيش مسكن أحدهما تم ضبط «طابعة، جهاز لاب توب، المُستخدمين فى الواقعة، عدد من العملات الأجنبية، والمحلية المقلدة من فئات مختلفة، عدد من أوراق التصوير مطبوع عليها مقاطع من العملات المالية بفئات مختلفة، كمية من الأوراق المستخدمة فى عملية الطباعة».

وبمواجهتهما اعترفا بتكوين تشكيل عصابي، تخصص فى تقليد العملات النقدية، وترويجها مستخدمين فى ذلك الأدوات المضبوطة.