الخميس 24 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصحة التونسية: 2071 شخصًا تلقوا اللقاح المضاد لكورونا خلال 24 ساعة

الصحة التونسية
الصحة التونسية

ذكرت وزارة الصحة التونسية أن 2071 شخصًا تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في بيان الخميس، أن إجمالي من تلقوا اللقاح منذ انطلاق الحملة خلال مارس الماضي بلغ 6 ملايين و324 ألفا و537 شخصا، حيث تلقى 4 ملايين و656 ألفا و883 شخصا جرعتين من اللقاح، بينما تلقى مليون و667 ألفا و654 شخصا جرعة واحدة من اللقاح.

أضافت أن إجمالي الجرعات المقدمة منذ مارس الماضي بلغ 12 مليونا و973 ألفا و815 جرعة، داعية المواطنين إلى التسجيل بالمنصة الصحية.

وفي السياق نفسه، تسلمت تونس بمطار قرطاج الدولي 1,5 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا كمنحة من الصين.

وذكرت الرئاسة التونسية، الثلاثاء، أنها تتوجه بالشكر والتقدير إلى الصين على حرصها المتواصل على توفير الدعم اللازم لتونس في جهودها لمواجهة هذه الجائحة. 

وحث وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، الشركات الصينية على الاستثمار في بلاده وتوريد البضائع التونسية بما يسهم في تحقيق التوازن في المبادلات التجارية وخلق فرص عمل جديدة، مؤكدًا في ذات الوقت الدعم المهم الذي قدمته الصين لبلاده في إطار جهودها لمكافحة كورونا وتمويل وإنجاز المشروعات التنموية.

ووفقًا لبيان وزارة الخارجية التونسية، الثلاثاء، أشاد الجرندي خلال لقائه سفير الصين بتونس زهانج جيانجو ZHANG Jianguo، بمستوى العلاقات التونسية الصينية، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيزها وإثرائها على جميع المستويات.

من جانبه، عبر سفير الصين بتونس عن ارتياح بلاده للمستوى الذي بلغته العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، وتطلعها لمزيد من التطوير في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد جيانجو مواصلة الصين دعم تونس في إطار مكافحة جائحة كورونا عبر تقديم 1.5 مليون جرعة من لقاحات كورونا إضافة إلى توفير عدد من آلات التنفس الاصطناعي والأكسجين ستقع برمجة تسليمها خلال الفترة القادمة، مفيدًا بأن هذه المساعدات تأتي في إطار تعزيز علاقات الصداقة والتعاون العريقة القائمة بين البلدين.

تونس كورونا كوفيد اللقاح الصحة

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وائل لطفي

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