توقفوا عن تبادل الاتهامات.. 4 نصائح للتعامل مع الزوج العصبي

عدد كبير من الخلافات التي تحدث بين الأزواج كان يمكن تجاوزها إذا تم التعامل مع الأمر بطريقة مختلفة من البداية، فعدد كبير من الخلافات التي تصل بالزوجين إلى الضرب، أو القتل، أو الطلاق، كانت بسبب إصرار الطرفين على التمادي وعدم التعامل بهدوء.

في السطور التالية نقدم عدد من النصائح للتعامل مع الزوج العصبي، بحسب ما ورد في موقع "bonobology".

كوني انتِ الطرف الأكثر هدوءً:

في كثير من الأحيان يتعرض الزوج لنوع من أنواع الضغوط داخل العمل ويأخذ ذلك ذريعة في التعامل بحدة وعنف، أو يقوم بإحراجك أمام الأخيرين، في هذه الحالة لابد من الإبتعاد عن المحيط المتواجد به، لكي لا تمنحيه الفرصة للتمادي أو التجاوز من خلالك والذي يجعله يترك المشكلة ويتحدث في رد الفعل الخاص بك.

تأجل المناقشة لوقت آخر:

تعتبر هذه هي الحيلة الأكثر ذكاء والذي يمكن من خلالها التعرف على الأسباب التي دفعته إلى ذلك والحصول على اعتذار منه عن ما بدر منه خلال المناقشة السابقة، كما يمكن أن تصلا معا إلى حل حول الأزمة التي تتحدثان فيها.

امتنعي عن إلصاق الاتهامات:

لا تحاولي أن تتحول المناقشة إلى حلقة من الاتهامات حول من المخطأ أو ما هو الذنب الذي اقترفه في حقك، فالأهم الآن أن ننهي الخلاف، ذلك لأن الشخص العصبي لأن يتفهم ولن يشعر بأنه مخطأ، وطالما أنها مسألة يمكن تجاوزها.

احصلوا على قسط من الراحة:

إذا كانت الخلافات القائمة بينكم لا يمكن حلها من خلال النقاشات الودية فيمكن القول أنه حان الوقت لكي يأخذ كلًا منك قسطا من الراحة، ابتعدوا عن بعضكم لمدة من الوقت، أسبوع أو أكثر يقوم كل منكم فيها بتقيم العلاقة والتعرف عن ما إذا كان يمكنه التجاوز والاستمرار أم لا.