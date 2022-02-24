قصور الثقافة تنظم معرضا للمنتجات النسجية بالقليوبية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة القليوبية التابع لإقليم القاهرة الكبرى برئاسة الفنان جلال عثمان، حيث افتتح بقاعة الفنان رخا بقصر ثقافة بنها معرض بأسم "منتجات نسجية لحياة كريمة لطلاب قسم التربية الفنية" إشراف الدكتورة داليا إبراهيم عفيفي مدرس النسجيات اليدوية بقسم التربية الفنية، تحت إشراف الفنان محمد عكاشة، يضم المعرض ما يقرب من ٣٠٠ لوحة فنية متنوعة من أعمال طلاب الفرقة الثالثة بقسم التربية الفنية، كما ضم المعرض أيضا بعض المجسمات ولعب الأطفال، كما قدمت فرقة الإنشاد الديني بالقصر عرض فني جديد تضمن باقة متنوعة من الأغاني الدينية، إلى جانب ورشة تعليم كروشية بنادي المرأة وعرض لفيلم "بطل من سيناء" بنادي السينما بالقصر.

نظمت مكتبة كفر طحلة، محاضرة بعنوان "كيفية دعم ذوي الإحتياجات الخاصة" ألقاها أحمد صالح، قدم خلالها تعريف بالشخص ذو الاحتياجات الخاصة هو أي شخص يعاني من إعاقة جسدية أو عقلية تحد بشكل كبير من نشاط حياتي واحد على الأقل، وأضاف أنه يوجد الكثير مما يمكنك تعلمه إذا أردت مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة منها, تعلم التواصل الفعال معهم ويعتبر الخطوة الأولى ويمكنك عرض خدماتك كمتطوع أو مرب، إلى جانب إعداد المكتبة لمسابقة في المعلومات العامة للأطفال.

نظمت مكتبة أكياد دجوى، محاضرة حول الصدق كخلق نبيل وأهميته، ألقاها خالد عبدالرحمن أحمد، تحدث عن أن الصدق هو عبارة عن خلق يتصف به الإنسان من خلال قوله الحق دائما مهما كانت الظروف، وعدم اللجوء إلى النفاق واختلاف الأكاذيب، ومن أقسام الصدق، الصدق بالدين وذلك من خلال التزامه بأداء العبادات والصبر والتوكل الدائم على الله تعالى.

كما يواصل نادي المرأة بقصر ثقافة بهتيم، ورشة فن تشكيلي للجلد الطبيعي، لطلاب مدرسة محمد فريد الثانوية، تدريب آمال محمد، إشراف الشيماء رجب. بينما أعد نادي الطفل بقصر ثقافة القناطر الخيرية، ورشة عمل أشكال فنية مختلفة باستخدام ورق الفوم، إشراف جيهان شعبان.