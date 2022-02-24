«حماة الوطن» يعقد اجتماعًا لدعوة أعضاء الحزب للمشاركة فى انتخابات المهندسين

عقدت أمانة القاهرة اجتماعًا، برئاسة، بحضور هدى يسي، مساعد أمين القاهرة، وأيمن عامر، أمين تنظيم القاهرة وأمين قطاع شمال القاهرة والعميد باسم عكاشة مساعد أمين التنظيم والمستشار صفوت طنطاوي أمين الشئون القانونية وأحمد الأشعل، مساعد أمين الإعلام لدعوة أعضاء نقابة المهندسين إلى ضرورة المشاركة، بما يعزز العمل النقابي والمجتمعي ويخدم أعضاء النقابة.

وتجرى انتخابات رؤساء النقابات الفرعية، ونصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية، ونصف أعضاء مجالس الشُّعب الهندسية، مِمّن مضى على انتخابهم أربع سنوات، يوم الجمعة 25 فبراير 2022.

كما تجرى انتخابات النقيب العام والأعضاء المكملين، والإعادة بين رؤساء النقابات الفرعية حال عدم حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة من عدد الأصوات الصحيحة للحاضرين، يوم الجمعة 4 مارس 2022.

وتكون الإعادة على منصب النقيب الجمعة 11 مارس 2022، حال عدم حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة من عدد الأصوات الصحيحة للحاضرين.