ريمي بغدادي تستعد للتعاقد على بطولة مسلسل «ملف سري»

تتفاوض الشركة المنتجة لمسلسل “ملف سري”، مع الفنانة اللبنانية ريمي بغدادي للتعاقد على المشاركة في بطولة العمل والمقرر طرحه خلال الموسم الدرامي رمضان المقبل.

في سياق متصل، يواصل النجم هاني سلامة تصوير مشاهده في المسلسل الذي يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم، منهم “نضال الشافعي، و ماجد المصري، و دينا، و دنيا عبدالعزيز”.

و يقدم هاني سلامة ضمن أحداث مسلسل ملف سري سوف يجسد شخصية قاضي يحقق في جريمة قتل خطيبته، و بعدها سوف تجمعه قصة حب مع عائشة بن أحمد ضمن أحداث العمل الذى ينتمي إلى نوعية الأعمال الاجتماعية التشويقية.

وتواصل الشركة المنتجة للعمل التعاقد مع باقي أبطال العمل وذلك بعد اعتذار ميرهان حسين عن المشاركة فى التجربة.

بين السما والأرض

و سبق وشارك هاني سلامة في موسم رمضان 2021 بمسلسل بين السما والأرض و شاركه البطولة نجلاء بدر، و سوسن بدر و محمد ثروت، و محمود الليثي و كان من تأليف إسلام حافظ ورإخراج ماندو العدل.

ريمي بغدادي

يذكر أن ريمي بغدادي كانت قد اعتذرت عن المشاركة في عدد من الأعمال الفنية في مصر خلال الفترة الماضية كان آخرها مسلسل المماليك لرانيا يوسف و بيومي فؤاد لارتباطها بعائلتها الصغيرة و لكنها بدأت في التفكير في أمر المشاركة في الأعمال الفنية المصرية بعد أن عرض عليها أكثر من عمل فني مؤخرا سواء على مستوى الدراما او السينما.