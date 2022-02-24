الخميس 24 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

استجابة لـ«الدستور».. عميد معهد القلب سابقا يستقبل حالة الطفل عمير «ابن الشرقية»

الدكتور جمال شعبان
الدكتور جمال شعبان يستقبل الطفل عمير

فى استجابة عاجلة لـ"الدستور"، استقبل اليوم الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب سابقا، ورئيس مجلس أمناء مصر للصحة والتنمية المستدامة، حالة الطفل عمير ابن محافظة الشرقية، مريض القلب، والذى استغاثت والدته بسرعة التدخل لإنقاذ حياته.

وأجرى شعبان الفحوصات اللازمة لحالة الطفل، واطلع على تقاريره الطبية، وأجزم  بضرورة سفره للخارج لاحتياجه لعملية زراعة قلب، والتى لا تُجرى داخل جمهورية مصر العربية، مؤكدا أنه قد تم توجيه ذويه بالعلاج اللازم فى محاولة لرفع كفاءة عضلة القلب، تمهيدا لإنهاء محاولات التدخل لتسفير الطفل.

وأبدى الدكتور جمال شعبان، استعداده لأى معاونة فى إنقاذ حالة الطفل “ عمير ”، فيما توجه أهل الطفل، و أهالى محافظة الشرقية بالشكر للدكتور جمال شعبان، والذى تدخل وأعلن عن تقديم كل ما بوسعه فى محاولة لإنقاذ حياة الطفل.

وكانت حالة الطفل عمير، قد ظهرت على صفحات “الدستور”، واستغاثت والدته ووالده بدموعهما بجميع أطباء ومسؤولى مصر، بالتدخل من أجل حياة طفلهما، البالغ من العمر 8 سنوات، بعد أن تدهورت حالته بسبب إصابته بأمراض القلب.

وقالت والدة الطفل إن كل ما تتمناه أن يعيش طفلها، ويصبح بخير ويتمكن من اللعب والحركة مثل باقى الأطفال، وأن يكف عن التألم والبكاء، بعد أن أصبح لا يقوى على الحركة، يقضى يومه بالسرير على أنابيب الأكسجين، بسبب ما أصابه من المرض.

وأكدت والدة عمير، أنه لا يمكن إنقاذ طفلها إلا عن طريق عملية زراعة القلب، والتى لا تُجرى داخل مصر، وأن المملكة العربية السعودية هى أقرب مكان يتمكنون من إجراء العملية فيه، ولكن يحتاجون لتدخل المسؤولين لإنهاء إجراءات السفر، كما يحتاجون متكفل بالحالة نظرا لغلاء ثمن العملية.

سعودي التدخل جمهور السعودية الدستور لسعودية محافظة الشرقية

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وائل لطفي

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