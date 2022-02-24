وزير الإعلام البحرينى: للكويت إسهامات فى إرساء قيم التسامح والسلام الدولى

أشاد وزير الإعلام البحريني علي الرميحي، الخميس، بما تشهده الكويت من إنجازات تنموية وحضارية شاملة ونجاحاتها على مدى العقود الستة الماضية بفضل حكمة قيادتها وتلاحم شعبها وإسهاماتها المستنيرة في إرساء قيم التسامح والسلام الإقليمي والدولي ودعم العمل الإنساني.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إن وزير الإعلام البحريني هنأ أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وجميع أبناء الشعب الكويتي بمناسبة الاحتفاء بالعيد الوطني الـ61 ويوم التحرير الـ31.

وأشاد الرميحي بما تشهده الكويت من إنجازات تنموية وحضارية شاملة ونجاحاتها وتقدمها الاقتصادي والديمقراطي والإعلامي والثقافي والفني ودعمها لقوة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتماسكه وحرصها على وحدة الصف العربي وإسهاماتها المستنيرة في إرساء قيم التسامح والسلام الإقليمي والدولي ودعم العمل الإنساني.

وأعرب عن اعتزاز بلاده بقيادة العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خلفية، بالروابط الأخوية التاريخية الوطيدة والمتميزة مع دولة الكويت وما تشهده من تقدم ونماء على أسس راسخة من المحبة والاحترام المتبادل في ظل وحدة الدين واللغة والعادات والتقاليد وصلات النسب ووشائج القربى والمصير المشترك والحرص على توثيق التكامل التاريخي والاستراتيجي وتعزيز الأمن الإقليمي والدولي لما فيه خير وسلام شعوب المنطقة.

وقال إن "أعياد الكويت الوطنية ذات مكانة خاصة في نفوس الشعب البحريني على تعاقب الأجيال"، معربًا عن فخره وسعادته بتناول الإعلام البحريني في برامجه وقنواته التليفزيونية والإذاعية ومنصّاته الرقمية لمشاعر البهجة والاعتزاز بهذه المناسبة الغالية تجسيدًا لروح الود والأخوة الصادقة بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين وتقديرًا للوقفات "الكويتية المشرفة" إلى جانب المملكة وأشقائها.