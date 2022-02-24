مرفق الكهرباء: 7 حالات تسمح لشركة التوزيع بفسخ العقد مع المشترك ورفع العداد

يستكمل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك مبادرته الخاصة بتقديم النصائح للمشتركين على مستوى قطاعات الاستهلاك المنزلي والتجاري والصناعي، موضحًا الحالات التي يحق فيها لشركات توزيع الكهرباء التسع على مستوي الجمهورية فسخ عقد التوريد وفصل التغذية الكهربائية ورفع العداد من المنشأة سوا كانت سكنية أو تجارية أو صناعية

وأوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر الخدمة اليومية التي يقدمها الجهاز عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تحت عنوان «معلومة اليوم»، أن هناك حالات شديدة الأهمية لا يجب أن يتأخر فيها المشترك عن إبلاغ شركة التوزيع التابع لها بحدوثها من أجل الحفاظ على حقوقه وحقوق شركة توزيع الكهرباء.

1- في حالة قیام المستهلك بزیادة الأحمال عن القدرة المتعاقد علیھا دون التصریح من شركة توزيع الكهرباء.

2- في حالة قیام المستهلك بمنع مندوبى الشركة من القیام بأعمال المراقبة او التفتیش او التغییر او الصیانة او الاصلاح او التعدیل التى ترى الشركة لزومھا سواء للمھمات المركبة لتوصیل التغذیة الكھربائیة او العدادات.

3- في حالة تعذر تسجیل قراءة العداد لمدة دورتي كشف متتالیتین بسبب یرجع للمستهلك یتم إخطارة بأنه ستتم محاسبته وفقاً لمتوسط استهلاكه الشھري عن السنة الأخیرة أو متوسط استهلاكه الشھري من تاریخ التعاقد أیھما أقل مدة وذلك بحد أقصى مدة ستة أشھر تالیة وللشركة بعد ذلك الحق في قطع التغذیة الكھربائیة ورفع العداد وفسخ عقد التورید .

4- في حالة قیام المستهلك بھدم أو إزالة الموقع المتعاقد على تورید التغذیة الكھربائیة له.

5- في حالة رغبة المستهلك فى إنھاء التعاقد مع الشركة .

6- في حالة تأخر المنتفع عن سداد قیمة المطالبة خلال ثلاثین یوماً من تاریخ المطالبة .

7- في حالة عدم التزام المستهلك بمعالجة أو الحد من أي أضرار كهربائية والتي تعكسها أحماله على الشبكة المغذية له أو على المستهلكين الآخرين.